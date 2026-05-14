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    221 % Wachstum erst der Anfang! Wolfram-Produzent Almonty Industries steht vor Milliardenumsätzen!

    Ist die Aktie von Almonty Industries nach einer 150-%-Rally im laufenden Jahr noch ein Kauf? Ja, wenn man sich die Schätzungen der Analysten der Bank of America ansieht. Denn das Umsatzwachstum von 221 % im ersten Quartal des laufenden Jahres dürfte …

    221 % Wachstum erst der Anfang! Wolfram-Produzent Almonty Industries steht vor Milliardenumsätzen!
    Foto: esg-aktien.de
    Ist die Aktie von Almonty Industries nach einer 150-%-Rally im laufenden Jahr noch ein Kauf? Ja, wenn man sich die Schätzungen der Analysten der Bank of America ansieht. Denn das Umsatzwachstum von 221 % im ersten Quartal des laufenden Jahres dürfte erst der Anfang gewesen sein. Für das kommende Jahr trauen die Experten dem Wolfram-Produzenten einen Umsatz von 1,32 Mrd. CAD zu. Und zwar mit Margen, die man sonst eher im Technologiebereich sieht. Der Gewinn je Aktie soll auf 3,50 CAD klettern. Damit liegt das KGV aktuell unter 10. Dies erscheint alles andere als teuer für ein Unternehmen zu sein, das einen sonst von China beherrschten kritischen Rohstoff anbietet. Interessierte Anleger sollten sich den 20. Mai im Kalender markieren und sich für das IIF anmelden.

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