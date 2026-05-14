221 % Wachstum erst der Anfang! Wolfram-Produzent Almonty Industries steht vor Milliardenumsätzen! Ist die Aktie von Almonty Industries nach einer 150-%-Rally im laufenden Jahr noch ein Kauf? Ja, wenn man sich die Schätzungen der Analysten der Bank of America ansieht. Denn das Umsatzwachstum von 221 % im ersten Quartal des laufenden Jahres dürfte …



