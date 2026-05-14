Trump und Xi führen Gespräche in Peking

PEKING (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping kommen im schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und der Volksrepublik am Donnerstag zu Gesprächen in Peking zusammen. Es ist Trumps zweiter Staatsbesuch, er war bereits 2017 in seiner ersten Amtszeit nach China gereist.

Am Mittwochabend (Ortszeit) landete seine Regierungsmaschine in der chinesischen Hauptstadt. Trump wird nach den Gesprächen und einem Staatsbankett am Freitag wieder in die USA zurückfliegen.