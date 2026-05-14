🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grünen-Politiker schlägt höhere Steuersätze für Vielverdiener vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Spitzensteuersatz steigt auf 45 und 48 Prozent
    • Grundfreibetrag plus 500 Euro und Pauschbetrag 1500
    • Entlastung für Familien 120 bis 150 Euro jährlich
    Grünen-Politiker schlägt höhere Steuersätze für Vielverdiener vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Haushaltspolitiker Andreas Audretsch hat einen konkreten Vorschlag für eine Einkommensteuer-Reform mit höheren Sätzen für Vielverdiener und Entlastungen für Haushalte mit geringem Einkommen unterbreitet. Der reguläre Spitzensteuersatz von derzeit 42 Prozent solle ab einem Jahreseinkommen von 120.000 Euro auf 45 Prozent erhöht werden, schlug der fachlich zuständige Vizevorsitzende der Bundestagsfraktion in der "Rheinischen Post" vor. Der Satz solle ab 250.000 Euro auf 48 Prozent steigen. Derzeit müssen Ledige ab knapp 278.000 Euro ein Zuschlag auf die Einkommensteuer zahlen - diese sogenannte Reichensteuer beträgt 45 Prozent.

    Zur Entlastung schlug Audretsch vor, den Grundfreibetrag - also jenen Teil des Einkommens, der steuerfrei bleibt - um 500 Euro zu erhöhen. Derzeit beträgt er für Ledige gut 12.300 Euro. Der Arbeitnehmerpauschbetrag für berufliche Werbungskosten solle von derzeit 1.230 auf 1500 Euro erhöht werden.

    Mit diesen Steuerreformen könne man Haushalte mit geringeren Einkommen entlasten und stelle zugleich eine Gegenfinanzierung sicher, erklärte Audretsch. "Das bedeutet für eine durchschnittliche Familie mit zwei Kindern eine Entlastung von rund 120 bis 150 Euro im Jahr."

    Auch die schwarz-rote Koalition plant eine Einkommensteuer-Reform, die kleine und mittlere Einkommen entlastet, über die Finanzierung wird aber gestritten. Das zentrale Entscheidungsgremium von Union und SPD, der Koalitionsausschuss, hat nun entschieden, diese Änderungen in einem großen Paket von Steuer- und Sozialreformen anzugehen. Darüber soll der Koalitionsausschuss bis zur Sommerpause entscheiden. Die Parlamentsferien beginnen nach jetzigem Stand nach der letzten Bundestagssitzung am 10. Juli./mxx/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Grünen-Politiker schlägt höhere Steuersätze für Vielverdiener vor Der Grünen-Haushaltspolitiker Andreas Audretsch hat einen konkreten Vorschlag für eine Einkommensteuer-Reform mit höheren Sätzen für Vielverdiener und Entlastungen für Haushalte mit geringem Einkommen unterbreitet. Der reguläre Spitzensteuersatz von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     