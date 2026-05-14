Wie es mit den Mercedes-Autohäusern im Südwesten weitergeht

Der Standort Schwäbisch Gmünd sei in Vorbereitung und werde demnach voraussichtlich noch dieses Jahr in die aktive Marktphase gehen. Dies bedeute, dass Mercedes den Standort von diesem Zeitpunkt an potenziellen Erwerbern offiziell anbieten und in konkrete Gespräche mit Interessenten eintreten werde.

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Verkaufsprozess für die konzerneigenen Autohäuser von Mercedes-Benz schreitet voran - auch im Südwesten. Der Prozess der Neuausrichtung verlaufe planmäßig und befinde sich je nach Region in unterschiedlichen Stadien, teilte ein Sprecher des Stuttgarter Autobauers auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In Planung seien die Veräußerungen für die größeren Verbünde in Stuttgart sowie Mannheim/Heidelberg/Landau. Hier wird dem Sprecher zufolge die detaillierte Zeitplanung noch erarbeitet. Der Verkauf des Standorts Neu-Ulm sei bereits erfolgreich abgeschlossen. Für die Niederlassung Reutlingen seien im ersten Quartal dieses Jahres vertragliche Vereinbarungen mit einem Käufer unterzeichnet worden. Der vollständige Betriebsübergang sei für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen.

Die genannten Niederlassungen umfassten insgesamt zwölf Standorte, in denen aktuell rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt seien.

Mercedes hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass die konzerneigene Niederlassung Berlin-Brandenburg mit sieben Autohäusern von dem im Vereinigten Königreich sitzenden Händler Global Auto Holdings (GAHL) übernommen werde. Darunter befinde sich mit dem Autohaus am Salzufer auch der Firmenangaben zufolge weltweit größte Betrieb von Mercedes-Benz.

Verkaufspläne schon länger bekannt



Dass Mercedes seine Autohäuser verkaufen will, ist schon seit mehr als zwei Jahren bekannt. Betroffen waren nach damaligen Angaben von Mercedes-Benz etwa 8.000 Menschen in Deutschland, die in rund 80 Betrieben beschäftigt waren. Nach Protesten der Beschäftigten verkündete Mercedes im Sommer 2024 eine Einigung mit dem Gesamtbetriebsrat auf wesentliche Eckpunkte für mögliche Betriebsübergänge zu potenziellen Erwerbern.

Damals wurde sich laut einem Mercedes-Sprecher unter anderem darauf verständigt, dass die Beschäftigungssicherung bei Mercedes-Benz, die damals betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2029 ausschloss, bei den möglichen Käufern fortgesetzt werden soll. Auch die Tarifbindung der Erwerber sollte sichergestellt werden. Ein weiterer Kernpunkt der Einigung war eine Einmalzahlung an die Beschäftigten, hieß es damals.

Im vergangenen Jahr hatte Mercedes bereits Niederlassungen in Koblenz, Mainz, Dortmund und Lübeck veräußert, wie der Dax -Konzern mitteilte. Anfang dieses Jahres seien neben Reutlingen auch Verträge zum Verkauf der Niederlassungen in Aachen, Kassel, Würzburg, Wuppertal und Hannover unterzeichnet worden./rwi/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 50,78 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +5,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,37 %. Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 48,89 Mrd.. Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +10,29 %/+45,74 % bedeutet.



