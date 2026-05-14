    Termine am 14. Mai 2026

    Q1-Zahlen von Telefonica und Foxconn im Fokus heute
    BIP Privatkonsum und Staatsausgaben in GB 08:00
    Trump reist nach Peking zu Staatschef Xi für Gespräche
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. Mai

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen
    08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen
    08:00 JPN: Honda Motor, Jahreszahlen
    08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen
    08:30 TWN: Foxconn Technology, Q1-Zahlen
    11:00 GBR: Helios Towers, Hauptversammlung
    13:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung
    14:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung
    14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung
    17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung
    22:30 USA: AT&T, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: BIP 3/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 3/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 3/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    09:30 POL: BIP Q1/26 (vorläufig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn Messe Tuning World Bodensee 2026 (14.-17.5.2026), Friedrichshafen

    USA/CHN: US-Präsident Donald Trump reist nach Peking zu Staatschef Xi

    HINWEIS
    DEU: Feiertag, Börse geöffnet
    DNK; FIN, NOR, SWE, CHE Feiertag, Börsen geschlossen
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






