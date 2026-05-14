🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Piramal Pharma Solutions enthüllt hochmoderne Payload-Linker-Suite in seinem Werk in Riverview, Michigan

    • Die Anlage in Riverview bietet umfassende Dienstleistungen für pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceuticals Ingredients, APIs) und hochwirksame Wirkstoffe (High Potency APIs, HPAPIs), einschließlich spezialisierter Lösungen für Wirkstoff-Linker.
    • Diese hochmoderne Suite wird die Fähigkeit des Unternehmens, die weltweite Entwicklung und Herstellung von Payload-Linkern zu unterstützen, erheblich verbessern und Partnern dabei helfen, komplexe Therapien wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody-Drug Conjugates, ADCs) und andere Biokonjugate auf den Markt zu bringen.

    MUMBAI, Indien, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) und Teil der Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) („PPS"), hat in seiner Wirkstoffproduktionsstätte in Riverview, Michigan, offiziell eine neue, hochmoderne Anlage zur Entwicklung und Herstellung von Payload-Linkern vorgestellt. Diese Inbetriebnahme ist ein wichtiger Bestandteil des im vergangenen Jahr angekündigten, umfassenden Investitionsplans des Unternehmens in Höhe von 90 Millionen US-Dollar zur Erweiterung der Herstellungskapazitäten in den USA. Neben der Payload-Linker-Suite sieht der Plan die Einführung neuer Technologien sowie den Ausbau der Herstellungskapazitäten im kommerziellen Maßstab in der speziellen Produktionsstätte für sterile Injektionspräparate von PPS in Lexington, Kentucky, vor. Diese strategischen Verbesserungen unterstreichen das Engagement von PPS, Patienten komplexe und innovative Therapien schnell und zuverlässig zur Verfügung zu stellen.

    Ribbon cutting at Piramal Pharma Solutions’ payload-linker suite, Riverview, MI. Left to right: Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma; Nandini Piramal, Chairperson, Piramal Pharma Limited; Herve Berdou, COO, PPS; Manoj Zalpuri, EVP North America Operations, PPS; Bruce Guimares, VP & Site Head, PPS; Stu Needleman, CCO, PPS.

    „Die Einführung unserer neuen Payload-Linker-Suite in Riverview stellt einen wichtigen Meilenstein für PPS und unsere Partner dar", sagte Peter DeYoung, Geschäftsführer von Piramal Global Pharma. „Die Suite vereint erstklassiges Fachwissen, fortschrittliche Technologie und Fähigkeiten zur Herstellung von Wirkstoff-Linkern im industriellen Maßstab direkt hier in Michigan und ermöglicht es unseren Kunden, die Entwicklung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien wie ADCs zu beschleunigen. Diese Investition unterstreicht unser starkes Engagement für Innovation und Produktion in den USA und stellt sicher, dass unsere Partner von unübertroffener Effizienz, einer sicheren Lieferkette und einem nahtlosen Weg vom Konzept bis zur klinischen Anwendung für diese wichtigen Medikamente profitieren."

    Seite 1 von 3 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Piramal Pharma Solutions enthüllt hochmoderne Payload-Linker-Suite in seinem Werk in Riverview, Michigan Die Anlage in Riverview bietet umfassende Dienstleistungen für pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceuticals Ingredients, APIs) und hochwirksame Wirkstoffe (High Potency APIs, HPAPIs), einschließlich spezialisierter Lösungen für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     