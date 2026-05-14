Piramal Pharma Solutions enthüllt hochmoderne Payload-Linker-Suite in seinem Werk in Riverview, Michigan

Die Anlage in Riverview bietet umfassende Dienstleistungen für pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceuticals Ingredients, APIs) und hochwirksame Wirkstoffe (High Potency APIs, HPAPIs), einschließlich spezialisierter Lösungen für Wirkstoff-Linker.

Diese hochmoderne Suite wird die Fähigkeit des Unternehmens, die weltweite Entwicklung und Herstellung von Payload-Linkern zu unterstützen, erheblich verbessern und Partnern dabei helfen, komplexe Therapien wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody-Drug Conjugates, ADCs) und andere Biokonjugate auf den Markt zu bringen.

MUMBAI, Indien, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) und Teil der Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) („PPS"), hat in seiner Wirkstoffproduktionsstätte in Riverview, Michigan, offiziell eine neue, hochmoderne Anlage zur Entwicklung und Herstellung von Payload-Linkern vorgestellt. Diese Inbetriebnahme ist ein wichtiger Bestandteil des im vergangenen Jahr angekündigten, umfassenden Investitionsplans des Unternehmens in Höhe von 90 Millionen US-Dollar zur Erweiterung der Herstellungskapazitäten in den USA. Neben der Payload-Linker-Suite sieht der Plan die Einführung neuer Technologien sowie den Ausbau der Herstellungskapazitäten im kommerziellen Maßstab in der speziellen Produktionsstätte für sterile Injektionspräparate von PPS in Lexington, Kentucky, vor. Diese strategischen Verbesserungen unterstreichen das Engagement von PPS, Patienten komplexe und innovative Therapien schnell und zuverlässig zur Verfügung zu stellen.

„Die Einführung unserer neuen Payload-Linker-Suite in Riverview stellt einen wichtigen Meilenstein für PPS und unsere Partner dar", sagte Peter DeYoung, Geschäftsführer von Piramal Global Pharma. „Die Suite vereint erstklassiges Fachwissen, fortschrittliche Technologie und Fähigkeiten zur Herstellung von Wirkstoff-Linkern im industriellen Maßstab direkt hier in Michigan und ermöglicht es unseren Kunden, die Entwicklung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien wie ADCs zu beschleunigen. Diese Investition unterstreicht unser starkes Engagement für Innovation und Produktion in den USA und stellt sicher, dass unsere Partner von unübertroffener Effizienz, einer sicheren Lieferkette und einem nahtlosen Weg vom Konzept bis zur klinischen Anwendung für diese wichtigen Medikamente profitieren."