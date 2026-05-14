Neuer Rallyeabschnitt möglich

Die wichtigste Rolle beim Ausbau der Rechenkapazitäten spielen ohne Frage Kupfer und Silber. Ersteres Metall zeigt bereits seit Anfang 2024 deutliche Zuwächse und immer wieder frische Rekordstände. Das letzte wurde gegen Ende Januar bei 6,69 US-Dollar markiert, im Anschluss ging es in eine gesunde Konsolidierung. Seit Ende März haben Käufer wieder massiv zugeschlagen und den Preis in dieser Woche bis auf 6,71 US-Dollar vorangetrieben. Gelingt ein nachhaltiger Durchbruch über das Januarhoch, könnte eine weitere große Kaufwelle das Chartbild auf Sicht der nächsten Wochen bestimmen und sich für eine entsprechende Positionierung als Käufer anbieten.

Die zunehmende Angebotsverknappung könnte dem Kupferpreis demnächst einen weiteren Kursschub verleihen und oberhalb von 6,69 US-Dollar eine neue Rallyestufe mit einem Ziel bei 7,48 US-Dollar zünden. Eine entsprechende Positionierung als Käufer kann beispielsweise durch das weiter unten genauer vorgestellte Zertifikat erfolgen. Zwar ist ein temporärer Rücksetzer ausgehend von dem Januarhoch möglich, für diesen Fall findet Kupfer bei 6,47 und darunter im Bereich der etwas stärkeren Horizontalunterstützung um 6,21 US-Dollar entsprechenden Halt vor. Ein solches Szenario würde überdies die Möglichkeit für einen Long-Einstieg auf einem sehr viel günstigeren Preisniveau bieten.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 6,69 US-Dollar würde eine weitere Anstiegsphase des Kupfer-Futures auf 7,48 US-Dollar sehr wahrscheinlich machen und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Hierzu könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 14,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DN09QH zum Einsatz kommen. Die Gesamtrenditechance beliefe sich dann auf 175 Prozent, Ziel des Scheins wurde entsprechend der Zielvorgabe bei 10,78 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 6,39 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten, im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs bei 1,50 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Tage bis Wochen zwingend einplanen, ehe die Idee vollständig aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: DN09QH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,80 – 3,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6,2214 US-Dollar Basiswert: Kupfer-Future KO-Schwelle: 6,2214 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 6,66 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 10,78 Euro Hebel: 14,82 Kurschance: + 175 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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