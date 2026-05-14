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    Kupfer-Future

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    Neuer Rallyeabschnitt möglich

    Die wichtigste Rolle beim Ausbau der Rechenkapazitäten spielen ohne Frage Kupfer und Silber. Ersteres Metall zeigt bereits seit Anfang 2024 deutliche Zuwächse und immer wieder frische Rekordstände. Das letzte wurde gegen Ende Januar bei 6,69 US-Dollar markiert, im Anschluss ging es in eine gesunde Konsolidierung. Seit Ende März haben Käufer wieder massiv zugeschlagen und den Preis in dieser Woche bis auf 6,71 US-Dollar vorangetrieben. Gelingt ein nachhaltiger Durchbruch über das Januarhoch, könnte eine weitere große Kaufwelle das Chartbild auf Sicht der nächsten Wochen bestimmen und sich für eine entsprechende Positionierung als Käufer anbieten.

    Produktionskapazitäten sinken

    Die zunehmende Angebotsverknappung könnte dem Kupferpreis demnächst einen weiteren Kursschub verleihen und oberhalb von 6,69 US-Dollar eine neue Rallyestufe mit einem Ziel bei 7,48 US-Dollar zünden. Eine entsprechende Positionierung als Käufer kann beispielsweise durch das weiter unten genauer vorgestellte Zertifikat erfolgen. Zwar ist ein temporärer Rücksetzer ausgehend von dem Januarhoch möglich, für diesen Fall findet Kupfer bei 6,47 und darunter im Bereich der etwas stärkeren Horizontalunterstützung um 6,21 US-Dollar entsprechenden Halt vor. Ein solches Szenario würde überdies die Möglichkeit für einen Long-Einstieg auf einem sehr viel günstigeren Preisniveau bieten.

    Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 6,69 // 6,83 // 7,00 // 7,17 US-Dollar
    Unterstützungen: 6,50 // 6,38 // 6,21 // 6,01 US-Dollar

    Fazit

    Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 6,69 US-Dollar würde eine weitere Anstiegsphase des Kupfer-Futures auf 7,48 US-Dollar sehr wahrscheinlich machen und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Hierzu könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 14,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DN09QH zum Einsatz kommen. Die Gesamtrenditechance beliefe sich dann auf 175 Prozent, Ziel des Scheins wurde entsprechend der Zielvorgabe bei 10,78 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 6,39 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten, im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs bei 1,50 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Tage bis Wochen zwingend einplanen, ehe die Idee vollständig aufgeht.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN09QH Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,80 – 3,85 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 6,2214 US-Dollar Basiswert: Kupfer-Future
    KO-Schwelle: 6,2214 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 6,66 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 10,78 Euro
    Hebel: 14,82 Kurschance: + 175 Prozent
    Quelle: DZ Bank

    Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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