Brockhaus Technologies: Q1 2026 mit 47,9 Mio. € Umsatz und 7,6 Mio. € EBITDA
Brockhaus Technologies startet 2026 mit kräftigem Wachstum, steigender Profitabilität und einem strategisch wichtigen Bikeleasing-Verkauf in Vorbereitung.
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- Im ersten Quartal 2026 erzielte Brockhaus Technologies einen konsolidierten Umsatz von 47,9 Mio. € mit einem organischen Wachstum von +13,1% gegenüber dem Vorjahr
- Das bereinigte EBITDA lag bei 7,6 Mio. € und die Marge bei 15,8%, deutlich höher als im Vorjahr (2,4 Mio. €; 5,6%)
- Das Segment IHSE verzeichnete Umsatzerlöse von 5,6 Mio. € (-13,5%) und ein bereinigtes EBITDA von 189 Tsd. € (3,4%), mit wachsendem Government- und Defense-Geschäft
- Das aufgegebene Segment Bikeleasing steigerte die Umsatzerlöse um 18% auf 42,3 Mio. € und erzielte eine EBITDA-Marge von 20,5%
- Der Verkauf der Bikeleasing-Beteiligung steht noch unter dem Vorbehalt des Inhaberkontrollverfahrens, Abschluss wird für H1 2026 erwartet
- Die Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) für 2026 bleibt unverändert bei Umsatzerlösen von 30–32 Mio. € und einem EBITDA von 0–2 Mio. €
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,250EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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