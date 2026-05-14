DAX-FLASH
Stabilisierung geht im Feiertagshandel weiter
- Dax startet an Himmelfahrt mit leichten Gewinnen
- Broker IG taxierte Dax 0,3 Prozent höher auf 24.220
- Trump und Xi betonen größere gemeinsame Interessen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte an Christi Himmelfahrt mit leichten Gewinnen in den Feiertagshandel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.220 Punkte. Damit würde er fast wieder am Vortageshoch landen und die 100-Tage-Durchschnittslinie bei 24.279 Punkten rückt in den Fokus.
Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren lobte Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ausdrücklich. Der Gastgeber in Peking wiederum sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Differenzen./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 373,6 auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -5,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 144,50 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 398,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -13,29 %/+34,47 % bedeutet.
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DAX...........am ,,TRUMPtrifftCHIPING-TAG"
Im übrigen damit Gels ins Haus kommt am 29.04. geposet Kurs damal 9,85 € heute Kurs 11,18 €
seit monaten können wir hier lesen deutschland hat fertig