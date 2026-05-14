Stabilisierung geht im Feiertagshandel weiter

DAX...........am ,,TRUMPtrifftCHIPING-TAG"

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Gestern ein abwartender downtag, der den Index im Tagesverlauf 2 mal zur unteren Kanalkante führte. Der 2te Test lag logischerweise tiefer und es stabilisierte sich um 23930. Ab da kam Hoffnung auf und der Index stieg wieder an, heute am Morgen, sogar bis an die obere Kanalkante. Aktuell befindet sich der Kurs über der 20iger (24116), das ist bullisch zu werten und die 20iger kann als Unterstützung angesehen werden. Das der Index direkt weiter nach oben geht, glaube ich nicht, eher wieder runter zur 20iger und dann erst nachhaltig nach oben, zumindest bei der Betrachtung im H1. Im 15er ist der Markt quasi schon überkauft. Bearish wird es, wenn der Index das bisherige TT bei 24031 per Stunde nach unten bricht, dann ist erneut Talfahrt angesagt.

Alle Augen sind auf USA-CHINA gerichtet. Man kann nur hoffen, das bei den Gesprächen etwas rumkommt, was bestenfalls die IRAN-Krise beendet. In welcher Form auch immer, selbst eine militärische Lösung könnte dann an der Börse gefeiert werden, zumindest wenn der IRAN doch schwächer ist, wie manch einer glaubt.

PS: Mein gestriger zalandohoffnungstag mit virtueller HV war ein voller Reinfall, mehr als 7% Minus, ohne nennenswerte news. Heute HV bei BMW, mal schauen wie es da läuft, immerhin gibt es 4,40€ Dividende.











