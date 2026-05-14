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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Leichte Gewinne erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet an Christi Himmelfahrt mit leichtem Plus
    • US-Technologiewerte treiben Nasdaq 100 nach oben
    • Trump und Xi bemühen sich um stabileres Verhältnis
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Gewinne erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
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    DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax dürfte an Christi Himmelfahrt mit leichten Gewinnen in den Feiertagshandel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.220 Punkte. Damit würde er fast wieder am Vortageshoch landen und die 100-Tage-Durchschnittslinie bei 24.279 Punkten rückt in den Fokus. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren lobte Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ausdrücklich. Der Gastgeber in Peking wiederum sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Differenzen.

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    USA: - TECH-WERTE TREIBEN AN - Nach dem Rücksetzer am Vortag haben US-Technologie-Werte zur Wochenmitte ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Anleger erhofften sich positive Impulse von dem Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump in China. Donald Trump ist mittlerweile in Peking angekommen. Zudem sorgte der wieder leicht gesunkene Ölpreis für gute Stimmung, auch wenn er immer noch deutlich über der viel beachteten Marke von 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,04 Prozent nach oben. Der Dow Jones Industrial gab hingegen um 0,14 Prozent nach.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren lobte Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ausdrücklich. Der Gastgeber in Peking wiederum sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Differenzen. Der jeweilige Erfolg beider Länder sei für das andere eine Chance, sagte Xi. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann rund 0,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen um 1,3 Prozent nachgab. In Tokio trat der japanische Nikkei 225 unterdessen praktisch auf der Stelle.

    ^
    DAX 24.136,81 0,76%
    XDAX 24.211,98 0,72%
    EuroSTOXX 50 5.861,07 0,91%
    Stoxx50 5.082,32 0,93%

    DJIA 49.693,20 -0,14%
    S&P 500 7.444,25 0,59%
    NASDAQ 100 29.366,94 1,04%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 124,88 0,02%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1715 0,04%
    USD/Yen 157,86 0,00%
    Euro/Yen 184,93 0,04%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 79.345 0,08%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

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    Brent 106,02 0,39 USD WTI 101,49 0,48 USD°

    /jha/




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