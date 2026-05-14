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    Ölpreise bleiben auf hohem Niveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreis Brent 106,26 US-Dollar seit Tagen über 100
    • Trumps Besuch in China strebt stabilere Beziehungen an
    • Xi warnt vor Taiwan, Straße von Hormus gefährdet
    Ölpreise bleiben auf hohem Niveau
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag auf hohen Niveau gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostet am Morgen 106,26 US-Dollar und damit 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Angesichts mangelnder Fortschritte im Iran-Krieg liegt der Preis seit Tagen wieder über der 100-Dollar-Marke.

    Im Fokus steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht.

    Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings auch vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine "äußerst gefährliche Lage bringen", warnte er.

    Bei dem Treffen dürfte auch der Iran-Krieg eine Rolle spielen, nachdem mit der Straße von Hormus auch eine für China wichtige Handelsroute aus dem Persischen Golf seit Kriegsbeginn Ende Februar faktisch geschlossen ist./jha/ag




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