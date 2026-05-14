Ölpreise bleiben auf hohem Niveau

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag auf hohen Niveau gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostet am Morgen 106,26 US-Dollar und damit 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Angesichts mangelnder Fortschritte im Iran-Krieg liegt der Preis seit Tagen wieder über der 100-Dollar-Marke.

Im Fokus steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht.