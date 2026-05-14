JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. KI sei nicht länger ein Feature in der Ressourcensteuerung (ERP), sondern Grundlage der Arbeitsabläufe - so der Tenor der SAPPHIRE-Entwicklerkonferenz, schrieb Toby Ogg am Mittwochabend. Die Kunden seien aber selbst noch in der Findungsphase und für SAP selbst hänge alles von der Umsetzung ab./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 138,2EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 175,00 € , was eine Steigerung von +26,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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