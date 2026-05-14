JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 325 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller bekräftigte am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts seine Empfehlung und setzt auf noch mehr Gewinndynamik im Geschäftsjahr 2027 - sowohl bei Digital Industries (DI) als auch Smart Infrastructure (SI)./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 20:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 20:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 268,0EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 335
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 335
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
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