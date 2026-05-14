JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser nahm am Mittwochabend nur kleine Anpassungen nachden Resultaten des ersten Quartals vor. Zunächst stehe die Glyphosat-Entscheidung des obersten US-Gerichts im Fokus, die er in der zweiten Juni-Hälfte erwartet. Sie sei wegweisend./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 38,13EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

