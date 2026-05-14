BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz aller KI-Verdrängungssorgen wachse die Kundenbasis des Webhosters immer dynamischer, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag. Es sei zwar zu früh, den Sieg auszurufen, aber der Trend spreche für sich. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für vernünftig./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:28 / GMT
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Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 28,58EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gustav Froberg
Analysiertes Unternehmen: Ionos
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gustav Froberg
Analysiertes Unternehmen: Ionos
Aktieneinstufung neu: positiv
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