BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz aller KI-Verdrängungssorgen wachse die Kundenbasis des Webhosters immer dynamischer, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag. Es sei zwar zu früh, den Sieg auszurufen, aber der Trend spreche für sich. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für vernünftig./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 28,58EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00 € , was eine Steigerung von +25,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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