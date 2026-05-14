BERENBERG stuft Schott Pharma auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Der Verpackungshersteller sei auf einem guten Wachstumsweg, schrieb Christian Ehmann am Mittwochnachmittag im Resümee zum ersten Quartal./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 15,99EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

