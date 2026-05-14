BERENBERG stuft Dermapharm auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm von 44 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie biete moderates Gewinnwachstum, aber starke Barmittelzuflüsse, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag im Resümee des soliden Quartalsberichts. Der anhaltende Schuldenabbau eröffne neue Übernahmechancen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 46,70EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
Aktieneinstufung neu: positiv
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