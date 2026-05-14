BERENBERG stuft Dermapharm auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm von 44 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie biete moderates Gewinnwachstum, aber starke Barmittelzuflüsse, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag im Resümee des soliden Quartalsberichts. Der anhaltende Schuldenabbau eröffne neue Übernahmechancen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 46,70EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Dermapharm

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

