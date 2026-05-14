BERENBERG stuft 1&1 auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Value vor Volumen sei das Motto des ersten Quartals gewesen, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag. Im Breitbandgeschäft habe es erstmals seit dem Schlussquartal 2024 keinen Kundenabfluss gegeben./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 22,75EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gustav Froberg
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gustav Froberg
Analysiertes Unternehmen: 1&1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
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