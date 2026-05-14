BERENBERG stuft Sixt-Staemme auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Der Jahresauftakt sei solide gewesen, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend in ihrem Resümee zum ersten Quartal. Die Jahresziele schienen erreichbar./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 71,55EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Yasmin Steilen

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

