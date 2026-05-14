🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS
    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekord-Aufträge & U-Boot-Boom: TKMS wächst – Aktie bleibt unter Druck

    Rekord-Aufträge & U-Boot-Boom: TKMS wächst – Aktie bleibt unter Druck
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    Die ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) präsentieren sich nach einem starken ersten Halbjahr als einer der Profiteure des europäischen Rüstungsbooms, bleiben an der Börse aber unter Druck. Entscheidend ist der Rekord-Auftragsbestand von 20,6 Milliarden Euro, der dem Kieler Marineschiffbauer eine hohe Auslastung und Planbarkeit für die kommenden Jahre sichert. Zugleich trugen insbesondere das U-Boot-Geschäft und die Tochter Atlas Electronics zu Umsatz- und Ergebnissteigerungen bei.

    Im Berichtszeitraum bis Ende März kletterte der Konzernumsatz um gut zehn Prozent auf 1,17 Milliarden Euro und lag damit über Analystenerwartungen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um rund 13 Prozent auf 60 Millionen Euro. Unter dem Strich sank der Gewinn jedoch um 41 Prozent auf 27 Millionen Euro, belastet vor allem durch höhere Aufwendungen für Forschung, Entwicklung und Vertrieb.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TKMS AG!
    Short
    78,89€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 12,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    68,73€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 11,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Segmentzahlen zeigen ein differenziertes Bild: Im Bereich Submarines ging der Umsatz leicht auf 601 Millionen Euro zurück (Vorjahr 622 Mio.), das bereinigte EBIT verbesserte sich dagegen deutlich von 2 auf 21 Millionen Euro – ein Zeichen, dass Neubauprojekte an Fahrt gewinnen und Belastungen aus älteren Projekten abnehmen. Surface Vessels verzeichnete einen deutlichen Umsatzanstieg auf 277 Millionen Euro (zuvor 210 Mio.), das EBIT fiel jedoch von 23 auf 18 Millionen Euro, belastet von gestiegenen Verwaltungskosten, Tarifsteigerungen und Investitionen in Kapazität und Vertrieb. Bei Atlas Electronics stieg der Umsatz auf 376 Millionen Euro (300 Mio.) und das bereinigte EBIT auf 41 Millionen Euro (24 Mio.), was die kurzfristig wirksame Wirkung der höheren Auftragslage widerspiegelt.

    TKMS bestätigt die für Februar veröffentlichten Ziele: Für das Geschäftsjahr erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum von 2 bis 5 Prozent und eine bereinigte EBIT-Marge von mehr als sechs Prozent. Mittelfristig strebt TKMS eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 10 Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge von über 7 Prozent an.

    Strategisch im Fokus steht der Wettbewerb um einen kanadischen Großauftrag für bis zu zwölf U-Boote, in dem TKMS gegen Hanwha Ocean antritt. Vorstandschef Oliver Burkhard zeigte sich zuversichtlich und rechnet mit einer Entscheidung noch im ersten Halbjahr; Unterstützung kam zuletzt auch aus politischen Kreisen.

    Analysten loben den hohen Auftragsbestand und die verbesserte Profitabilität im U-Boot-Segment, sehen aber Spielraum bei der Margenentwicklung insgesamt. Trotz positiver operative Kennziffern reagierten Anleger mit Gewinnmitnahmen, sodass die Aktie nach initialer Zustimmung wieder ins Minus drehte.



    TKMS

    +1,38 %
    -13,45 %
    -13,35 %
    -20,94 %
    -19,21 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
    TKMS direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 74,15EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rekord-Aufträge & U-Boot-Boom: TKMS wächst – Aktie bleibt unter Druck Die ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) präsentieren sich nach einem starken ersten Halbjahr als einer der Profiteure des europäischen Rüstungsbooms, bleiben an der Börse aber unter Druck. Entscheidend ist der Rekord-Auftragsbestand von 20,6 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     