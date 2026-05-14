Rekord-Aufträge & U-Boot-Boom: TKMS wächst – Aktie bleibt unter Druck

Im Berichtszeitraum bis Ende März kletterte der Konzernumsatz um gut zehn Prozent auf 1,17 Milliarden Euro und lag damit über Analystenerwartungen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um rund 13 Prozent auf 60 Millionen Euro. Unter dem Strich sank der Gewinn jedoch um 41 Prozent auf 27 Millionen Euro, belastet vor allem durch höhere Aufwendungen für Forschung, Entwicklung und Vertrieb.

Die ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) präsentieren sich nach einem starken ersten Halbjahr als einer der Profiteure des europäischen Rüstungsbooms, bleiben an der Börse aber unter Druck. Entscheidend ist der Rekord-Auftragsbestand von 20,6 Milliarden Euro, der dem Kieler Marineschiffbauer eine hohe Auslastung und Planbarkeit für die kommenden Jahre sichert. Zugleich trugen insbesondere das U-Boot-Geschäft und die Tochter Atlas Electronics zu Umsatz- und Ergebnissteigerungen bei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Segmentzahlen zeigen ein differenziertes Bild: Im Bereich Submarines ging der Umsatz leicht auf 601 Millionen Euro zurück (Vorjahr 622 Mio.), das bereinigte EBIT verbesserte sich dagegen deutlich von 2 auf 21 Millionen Euro – ein Zeichen, dass Neubauprojekte an Fahrt gewinnen und Belastungen aus älteren Projekten abnehmen. Surface Vessels verzeichnete einen deutlichen Umsatzanstieg auf 277 Millionen Euro (zuvor 210 Mio.), das EBIT fiel jedoch von 23 auf 18 Millionen Euro, belastet von gestiegenen Verwaltungskosten, Tarifsteigerungen und Investitionen in Kapazität und Vertrieb. Bei Atlas Electronics stieg der Umsatz auf 376 Millionen Euro (300 Mio.) und das bereinigte EBIT auf 41 Millionen Euro (24 Mio.), was die kurzfristig wirksame Wirkung der höheren Auftragslage widerspiegelt.

TKMS bestätigt die für Februar veröffentlichten Ziele: Für das Geschäftsjahr erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum von 2 bis 5 Prozent und eine bereinigte EBIT-Marge von mehr als sechs Prozent. Mittelfristig strebt TKMS eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 10 Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge von über 7 Prozent an.

Strategisch im Fokus steht der Wettbewerb um einen kanadischen Großauftrag für bis zu zwölf U-Boote, in dem TKMS gegen Hanwha Ocean antritt. Vorstandschef Oliver Burkhard zeigte sich zuversichtlich und rechnet mit einer Entscheidung noch im ersten Halbjahr; Unterstützung kam zuletzt auch aus politischen Kreisen.

Analysten loben den hohen Auftragsbestand und die verbesserte Profitabilität im U-Boot-Segment, sehen aber Spielraum bei der Margenentwicklung insgesamt. Trotz positiver operative Kennziffern reagierten Anleger mit Gewinnmitnahmen, sodass die Aktie nach initialer Zustimmung wieder ins Minus drehte.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 74,15EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.