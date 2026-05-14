TUI setzt auf KI, doch Gewinn bleibt fern – Erholung fragil

Ursächlich für die Zurückhaltung sind vor allem veränderte Buchungsverhalten und geopolitische Unsicherheiten. Der Krieg am Persischen Golf hat kurzfristige Buchungen begünstigt und erschwert langfristige Planbarkeit. TUI selbst berichtet, etwa die Hälfte der Sommerreisenden habe noch nicht gebucht. Hinzu kommen rückläufige Buchungen bei Kreuzfahrten und Flügen, während das Freizeitgeschäft TUI Musement deutlich aufgeholt hat. Der Konzern erwartet höhere Durchschnittspreise – ein Potenzialträger, das bereits in eigenen Hotels und Kreuzfahrten sichtbar werde.

TUI liefert gemischte Quartalszahlen: Zwar deutet sich ein Aufwärtstrend an, doch das Ergebnis bleibt deutlich unter Vorjahr und die Erholung ist fragil. Im zweiten Quartal des zum 30. September endenden Geschäftsjahrs wies der Konzern ein bereinigtes EBIT von -192,7 Mio. Euro aus (Vj. -206,8 Mio. Euro) – eine Verbesserung, aber noch weit entfernt von Profitabilität. Für das erste Halbjahr meldete TUI einen Umsatz von 8,56 Mrd. Euro, damit knapp unter dem Vorjahresniveau; die Nettoverschuldung verharrt bei rund 3 Mrd. Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Prognosevorsicht bestehen. CEO Sebastian Ebel betont zwar die „vierzehnte Quartal in Folge“ mit steigendem operativen Gewinn und verweist auf die Transformation des Unternehmens sowie den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Konkrete Umsatzprognosen wagte das Management jedoch nicht; die Zielspanne für das bereinigte operative Ergebnis liegt weiter bei 1,1 bis 1,4 Mrd. Euro, das zuletzt erreichte Niveau von 1,4 Mrd. Euro soll idealerweise annähernd erreicht werden. Die ursprünglich angepeilte Steigerung gilt als vom Tisch.

Die Börse reagierte verhalten: Die Aktie fiel am Mittwochmittag leicht, ein Anteilsschein kostete 6,40 Euro (Tradegate: -1,05 %). Investoren bleiben zwiegespalten: Kurzfristiges Buchungsverhalten erhöht Volatilität und macht Prognosen schwierig; mögliche Preiserhöhungen und Nachfrage nach differenzierten Produkten bieten zugleich Chancen.

Branchensichtlich bestätigen andere Akteure die Tendenz zu kurzfristigen, aber robusten Reisebedarfen. Dertour berichtet von einem Anstieg individueller „Solo“-Reisen und einer Nachfrageverschiebung zu Reisezielen wie Ägypten. Statistiken für Deutschland zeigen eine anhaltend starke Inlandsnachfrage: Im März stiegen Übernachtungen um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr.

Fazit: TUI ist auf dem Weg zur Erholung, bleibt aber verwundbar gegenüber geopolitischen Schocks und dem weiter verkürzten Buchungsfenster. Entscheidend für die weitere Erholung werden Sommerbuchungen, Preissetzungsspielräume und die erfolgreiche Umsetzung der Produktdifferenzierung sein.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 6,50EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.