Aramco warnt vor Öl‑Schock: Hormus‑Blockaden könnten Markt bis 2027 lähmen

Der saudische Staatskonzern Aramco schlägt Alarm: Die seit dem ersten Quartal andauernden Störungen im Seeweg durch die Straße von Hormus haben nach Einschätzung von CEO Amin Nasser das Potenzial, den größten Energieversorgungsschock der Geschichte zu verursachen. Aramco zufolge gingen kumulativ mehr als eine Milliarde Barrel Angebot verloren; bestandsseitig seien Lager kräftig abgebaut und Raffineriemargen deutlich gestiegen — Indikatoren, die auf reale physische Verknappung statt allein spekulativer Effekte hindeuten. Nasser bezifferte einen wöchentlichen Angebotsausfall von rund 100 Millionen Barrel, falls die Behinderungen in der aktuellen Form anhalten, und warnte, eine Normalisierung des Ölmarktes könne sich bis 2027 hinziehen.

Aramco warnt vor beispiellosem Öl-Schock – Hormus-Störungen drohen Markt bis 2027 aus dem Gleichgewicht zu bringen

Kapazität vs. Transportengpass: Aramco kann binnen drei Wochen auf eine maximale nachhaltige Förderkapazität von 12 Mio. Barrel pro Tag hochfahren; diese Zahl bezeichnet Reserve- und Durchhaltekapazität, nicht die aktuelle Produktion. Geplante Ausbaupläne auf 13 Mio. bpd wurden 2024 zurückgestellt. Entscheidender Engpass bleibt jedoch der Transport: Zwar erlaubt die Ost‑West‑Pipeline Saudi‑Arabiens mit etwa 7 Mio. bpd Exporten über das Rote Meer als Umgehung Hormus, doch die Meerenge transportierte 2024 im Schnitt rund 20 Mio. bpd — knapp 20 Prozent des globalen Flüssigölverbrauchs (EIA). Damit bleibt Hormus zentraler Flaschenhals für das weltweite Angebot.

Geopolitik und Sanktionen verschärfen Lage: Die US‑Regierung hat jüngst Sanktionen gegen Personen und Firmen verhängt, denen Unterstützung beim Verkauf und Transport iranischen Öls, teils über Tarnfirmen, vorgeworfen wird. Washington adressiert damit auch chinesische Verflechtungen, ein Spannungsfeld vor dem Treffen US‑China auf höchster Ebene. Teheran kritisiert zugleich die Verhandlungsstrategie der USA als auf Kapitulation ausgerichtet und droht militärisch gegen ausländische Präsenz in Hormus.

Militärische Risiken und Marktfolgen: Berichte über Angriffe auf Kriegsschiffe, Luftbewegungen regionaler Streitkräfte und eine Blockade der Meerenge erhöhen das Eskalationsrisiko. Frankreich und Großbritannien verlegen Kräfte, planen aber zugleich eine internationale, neutrale Mission zur Sicherung der Schifffahrt. Sollte die Störung andauern oder sich verschärfen, sind kurzfristig starke Preissprünge, volatile Märkte, höhere Versicherungs- und Transportkosten sowie Nachfrage‑Rationierungen denkbar. Für Unternehmen und Anleger bleibt die Lage hochgradig unsicher; die Reaktion der strategischen Ölreserven, alternative Logistikrouten und diplomatische Entspannung werden die Preisentwicklung maßgeblich bestimmen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 106,2USD auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.