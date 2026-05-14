Siemens: Rekord-Aufträge, 6‑Mrd.-Aktienrückkauf – Anleger geteilt

Trotz des robusten Nachfragebildes sank der Konzerngewinn leicht: Das Nettoergebnis betrug 2,2 Milliarden Euro nach 2,4 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Positiv hervorzuheben ist die deutlich verbesserte Liquiditätslage: Der Free Cash Flow stieg auf 1,7 Milliarden Euro, der industrielle Free Cash Flow sogar auf 2,4 Milliarden Euro. Das digitale Geschäft wuchs in der ersten Jahreshälfte insgesamt um 19 Prozent und übertraf damit die internen Ambitionen.

Siemens hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 starke operative Kennzahlen vorgelegt, zugleich aber mit teils gemischten Signalen die Anleger gespalten zurückgelassen. Der Technologiekonzern meldete einen sprunghaften Anstieg des Auftragseingangs auf 24,1 Milliarden Euro – ein Plus von 18 Prozent auf vergleichbarer Basis – und ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,22. Der Auftragsbestand erreichte mit 124 Milliarden Euro einen Rekordwert. Die Umsatzerlöse wuchsen um 6 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Segmentseitig präsentierte sich ein zweigeteiltes Bild. Smart Infrastructure entwickelte sich besser als erwartet, begünstigt durch Investitionen in Rechenzentren, Gebäudetechnik und Elektrifizierung. Dagegen schwächelte die Bahntechnik-Sparte Mobility; Siemens senkte die dortigen Wachstumsprognosen für das Gesamtjahr auf 5 bis 7 Prozent (zuvor 8–10 Prozent). Marktkommentare wiesen darauf hin, dass Orders im Bereich Industrieautomatisierung hinter gestiegenen Erwartungen zurückblieben, während Aufträge für Rechenzentren mit einem Plus von über 150 Prozent deutlich über den Erwartungen lagen.

Vorstandschef Roland Busch betonte die technologische Stärke des Konzerns und die Positionierung in strukturell wachsenden Märkten, insbesondere im Bereich industrieller KI, in dem Siemens seine Führungsrolle ausbauen will. Parallel zur Kapitalallokation kündigte der Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 6 Milliarden Euro an, das über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren laufen kann und bestehende Maßnahmen ergänzt.

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigte Siemens den Konzern-Ausblick: erwartetes vergleichbares Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und ein EPS pre PPA zwischen 10,70 und 11,10 Euro. Die Börse reagierte volatil: Nach einem anfänglichen Kursrückgang notierte die Aktie zeitweise rund 4 Prozent schwächer bei etwa 264,6 Euro, drehte im vorbörslichen Handel aber wieder ins Plus. Analysten sehen die Zahlen überwiegend als solide, weisen jedoch auf gedämpfte Profitabilität und die Schwäche in Mobility hin. Parallel wird über einen möglichen Zukauf im Bahnbereich, die Übernahmeprüfung von Mer Mec, berichtet, was strategisch die Zug-Sparte stärken würde.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 267,9EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.