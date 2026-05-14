RBC stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1275 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:03 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,42EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



