RWE: Offshore treibt Wachstum, Trading schwächelt – Aktie unter Druck

Positiv fiel vor allem das Offshore-Portfolio auf: Projekte wie Thor (Dänemark) und Sofia (Großbritannien) speisten erstmals Strom ins Netz, die Windverhältnisse normalisierten sich nach einem schwachen Vorjahresquartal und hoben das Segment um etwa neun Prozent über Analystenerwartungen. Operativ läuft der Investitionsplan planmäßig, die Jahresprognose wurde bestätigt – ein Stück Sicherheit für Anleger, die auf das Wachstumspotenzial der Windkraft setzen.

RWE hat das erste Quartal 2026 abgeliefert, das auf Konzernebene wenig Überraschungen bereithält – bei genauerem Hinsehen bleibt das Ergebnis jedoch uneinheitlich. Das bereinigte EBITDA von rund 1,6 Milliarden Euro entsprach exakt dem Konsens, doch die interne Struktur der Erträge zeigt gegensätzliche Entwicklungen: Während das Offshore-Windgeschäft deutlich über den Erwartungen lag, belastete das Handels- und Versorgungsgeschäft die Quartalsbilanz spürbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Gegenwind kam jedoch vom Supply-&-Trading-Bereich: Hier verbuchte RWE einen Verlust von 84 Millionen Euro, deutlich schlechter als die Konsenserwartung von minus 20 Millionen. Analysten, etwa bei Jefferies, sehen darin das eigentliche negative Signal des Quartals und werten das Update als „leicht negativ“ – das volatile Handelsgeschäft bleibt eine Ertragsquelle mit hoher Schwankungsanfälligkeit. Das starke EBITDA-Wachstum von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist zu einem beträchtlichen Teil auf einen Sondereffekt zurückzuführen: Entschädigungszahlungen in Höhe von 332 Millionen Euro für Produktionsbeschränkungen des niederländischen Kohlekraftwerks Eemshaven aus 2022. Ohne diesen Einmaleffekt wäre die Flexible-Generation-Sparte deutlich schwächer ausgefallen, macht die Deutsche Bank geltend.

Anleger reagierten am Mittwoch mit leichten Kursverlusten: Die Aktie notierte vorbörslich knapp ein Prozent im Minus bei etwa 57,60 Euro und testet charttechnisch die untere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrends. Analystenstimmen bleiben tendenziell positiv: Jefferies und Deutsche Bank empfehlen „Kaufen“, sehen die Aktie jedoch unterschiedlich bewertet (Kursziele 61 bzw. 63 Euro). Die DZ Bank bestätigt ebenfalls ein „Kaufen“ mit fairem Wert 65 Euro und hält den bestätigten Ausblick für konservativ – mögliche Zielanhebungen im Jahresverlauf sind nicht ausgeschlossen.

Zudem läuft weiterhin ein Aktienrückkaufprogramm: In der dritten Tranche wurden zwischen 4. und 8. Mai rund 351.855 Aktien erworben; insgesamt summieren sich die Käufe dieser Tranche auf 8,15 Millionen Stück. Fazit: RWE zeigt operatives Momentum im Offshore-Segment und hält an seiner Strategie fest, zugleich werfen das volatile Handelsgeschäft und Einmaleffekte Fragen zur Nachhaltigkeit des Gewinnanstiegs auf. Anleger sollten die nächsten Quartalszahlen und Entwicklungen im Trading-Geschäft genau beobachten.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 56,88EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.