Amazon nahe 3 Billionen – während deutsche Läden in Massen schließen

Amazon steuert auf eine symbolträchtige Marke zu, während die heimische Wirtschaft vor strukturellen Herausforderungen steht: Die Marktkapitalisierung des US-Konzerns liegt aktuell bei rund 2,97 Billionen US-Dollar und damit nur noch etwa zwei Prozent unter der 3-Billionen-Schwelle. Damit würde Amazon einem exklusiven Kreis von vier Tech-Giganten beitreten, denen dieses Niveau bereits gelang (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet). Binnen rund sechs Jahren hat Amazon seinen Marktwert damit mehr als verdreifacht: 1 Billion US-Dollar erreichte das Unternehmen am 4. Februar 2020, die 2-Billionen-Marke fiel erst vor weniger als einem Jahr (26. Juni 2024). Treiber sind vor allem Fortschritte und hohe Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz sowie ein kräftiges Cloud-Geschäft: AWS wuchs im Jahresvergleich um 28 Prozent – die stärkste Rate seit 15 Quartalen – und erreichte eine operative Marge von 37,7 Prozent, die beste seit dem ersten Quartal 2025. AWS meldet einen Auftragsbestand von 364 Milliarden US-Dollar (ohne jüngsten 100‑Milliarden‑Dollar‑Deal mit Anthropic). Um die 3‑Billionen‑Marke zu erreichen, müsste die Amazon‑Aktie von rund 272 auf etwa 278,89 US-Dollar steigen.

Im Kontrast dazu steht der deutsche Einzelhandel unter starkem Druck. Der Branchenverband HDE rechnet damit, dass die Zahl der stationären Geschäfte erstmals unter 300.000 fällt. Ursachen sind andauernde Konsumzurückhaltung, wirtschaftliche Unsicherheit und der wachsende Onlinehandel. Jüngstes Beispiel ist der Insolvenzantrag der Mäc Geiz Handelsgesellschaft (rund 180 Filialen, knapp 1.200 Beschäftigte). Jeder sechste Händler schätzt seine Lage laut Ifo als existenzbedrohend ein (April: 17,4 Prozent); Insolvenzzahlen sind auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. Rezente Pleiten betrafen unter anderem Pepco, Depot, Kodi oder Galeria. Das IFH beobachtet eine Verschiebung: Nur noch 64 Prozent der Kernwarenumsätze werden stationär erzielt, der Produktverkauf verliert zugunsten dienstleistungsnaher Angebote an Bedeutung. Wettbewerb aus Asien verschärft die Lage: IW Consult schätzt, dass Plattformen wie Temu und Shein dem deutschen Handel jährlich rund 2,5 Milliarden Euro an Umsätzen entziehen.

Die Politik reagiert: Der Zoll wird personell verstärkt – 1.500 zusätzliche Stellen in diesem Jahr, insgesamt rund 49.000 Beschäftigte – um Schwarzarbeit, Drogenschmuggel und die wachsende Paketflut zu bewältigen. Letztere belief sich 2025 auf knapp 790 Millionen Warensendungen mit einem Wert von 1,4 Billionen Euro. Parallel werden Zollbefreiungen für Kleinsendungen abgeschafft und neue Gebühren auf EU‑Ebene geplant. Insgesamt unterstreichen die Entwicklungen die zunehmende Polarisierung der Wirtschaft: Tech‑Oligopole profitieren von KI- und Cloud‑Monetarisierung, während der stationäre Handel und die regionale Versorgung erodieren – ein Spannungsfeld, das gezielte Wettbewerbs-, Arbeits- und Strukturpolitik erfordert.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 270,1EUR auf Nasdaq (14. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.