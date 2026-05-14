250 Mio. für Grünheide: Tesla schafft 1.500 Jobs und Zellwerk

Konkret plant Tesla, die Batteriezellenproduktion in den kommenden Jahren auf bis zu 18 Gigawattstunden (GWh) zu erhöhen. Das wäre ein bedeutender Ausbau gegenüber bisherigen Produktionsvolumina und würde die lokale Wertschöpfung in Brandenburg deutlich steigern. Bisher werden in Grünheide nur Batterie-Komponenten gefertigt; die Zellen stammen aus den USA. Die Ankündigung kommt vor dem Hintergrund, dass Europa bei der Fertigung von Batteriezellen hinter Asien zurückliegt – ein Wettbewerbsnachteil, den Tesla mit einer lokalen Zellfertigung adressieren würde.

Tesla treibt den Ausbau seiner Gigafactory bei Berlin-Grünheide mit einer substantiellen Kapitalzufuhr voran: Der US-Konzern investiert rund 250 Millionen US-Dollar (etwa 215 Millionen Euro) in die Anlage und will mehr als 1.500 neue Stellen insbesondere für die Batteriezellfertigung schaffen. Mit dem Schritt unterstreicht Tesla das strategische Ziel, Grünheide zu einem vollständig integrierten Standort zu entwickeln, an dem künftig sowohl Batterieproduktion als auch Fahrzeugmontage stattfinden sollen – ein Vorhaben, das CEO Elon Musk bis 2027 realisiert sehen will.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Investition reiht sich in ein größeres Personalaufbauprogramm: Bereits im April kündigte Tesla an, bis Ende Juni rund 1.000 weitere Mitarbeiter für das Werk einzustellen und insgesamt die Produktion um rund 20 Prozent auf etwa 6.000 Fahrzeuge pro Woche hochzufahren – theoretisch rund 300.000 Fahrzeuge jährlich. Diese Zielmarke liegt deutlich unter Teslas ursprünglicher Planung, das Werk schrittweise auf 500.000 und später auf bis zu einer Million Fahrzeuge pro Jahr auszubauen. Die Beschäftigtenzahl in der Fabrik lag zuletzt bei etwa 10.700, nach einem Rückgang von rund 12.400 vor etwas mehr als zwei Jahren; etwa 500 Leiharbeitnehmer sollen im Jahresverlauf übernommen werden.

Ökonomisch stärkt die Ankündigung den Standort: Brandenburgs Wirtschaftsministerin begrüsst die Entscheidung als Signal dafür, dass Deutschland weiterhin große industrielle Investitionen anzieht. Für Tesla bietet die lokale Zellfertigung Vorteile bei Versorgungssicherheit, Kosten und einer verkürzten Lieferkette. Gleichwohl bleiben Risiken: Die Produktion und Zulassungszahlen waren zuletzt rückläufig, Nachfrageverläufe können volatil sein, und die technische sowie regulatorische Herausforderung, eine vollständige Zellfertigung in kurzer Frist hochzufahren, ist erheblich. Zudem variieren in Berichten Zeitpläne und Zielgrößen – eine frühere Kommunikation nannte teils andere Jahresziele und Kapazitätsangaben.

Fazit: Die Mittelaufstockung und die Personaloffensive markieren einen nächsten, wohl notwendigen Schritt für Teslas Ambition, in Europa eine integrierte Elektrofahrzeug- und Batterieproduktion zu etablieren. Ob Grünheide damit unmittelbar den nächsten großen Sprung schafft, hängt jedoch von der Umsetzungstiefe, der Marktnachfrage und der Fähigkeit ab, die komplexe Zellfertigung effizient zu skalieren.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 445,3EUR auf Nasdaq (14. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.