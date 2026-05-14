Merck überrascht: Prognoseanhebung treibt Aktie – Mavenclad unter Druck

Als unmittelbarer Auslöser der Prognoseanhebung nennt das Management das robuste erste Quartal: Das bereinigte EBITDA belief sich auf rund 1,53 Milliarden Euro und lag damit gut fünf Prozent über dem Konsens der Analysten. Besonders die Life-Science-Sparte überzeugte mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von mehr als acht Prozent. Treiber waren vor allem höhere Bestellungen für Produktionsmaterialien in der Biopharma-Produktion — teilweise getrieben von Bestandsaufbau der Kunden aufgrund globaler Lieferkettenrisiken. Auch Healthcare trug dank strikter Kostendisziplin positiv zum Ergebnis bei, während Electronics von einmaligen Sondererträgen in Höhe von 68 Millionen Euro profitierte.

Merck hat zu Beginn des Jahres für Anleger ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt: Der Darmstädter Technologiekonzern hob seine Jahresziele deutlich an und präsentierte ein besser als erwartetes erstes Quartal — eine Kombination, die die Aktie kurzfristig um bis zu acht Prozent nach oben trieb. Die bereinigte operative Ergebnisprognose für 2026 wurde auf 5,7 bis 6,1 Milliarden Euro angehoben (zuvor 5,5–6,0 Mrd. Euro), der Umsatz wird nun in einer Spanne von 20,4 bis 21,4 Milliarden Euro erwartet. Damit sendet Merck das Signal eines stärkeren organischen Schwungs als bislang angenommen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dennoch bleiben strukturelle Risiken sichtbar. Für das Multiple-Sklerose-Präparat Mavenclad ist in den USA der Patentschutz gefallen; Generika drängen in den Markt, und Merck rechnet mit Umsatzrückgängen — ursprünglich ab März, nun voraussichtlich ab Mai. Um dieses potenzielle Einnahmevakuum abzufedern, setzt Merck auf Produktpipelines aus der Übernahme von SpringWorks Therapeutics, die 2025 für knapp 4 Milliarden US-Dollar übernommen wurde, und auf weiteres Wachstum in Life Science und Healthcare.

Die Marktreaktion war eindeutig positiv: Die Aktie erreichte intraday den höchsten Stand seit zwei Monaten. Analysten wie die DZ Bank bekräftigten ihre Kaufempfehlung und sehen mit einem Kursziel von 150 Euro gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 113 Euro erhebliches Aufwärtspotenzial. Anleger honorierten damit sowohl die operative Stärke als auch das konsequente Management von Risikoquellen.

Parallel dazu ging eine Stimmrechtsmitteilung ein: Der Vermögensverwalter Amundi meldete per 8. Mai einen Anstieg seiner Stimmrechte an Merck auf insgesamt 3,29 Prozent (davon 3,18 Prozent direkte Stimmrechte). Dies unterstreicht das anhaltende Interesse institutioneller Investoren an dem Konzern.

In Summe liefert Merck den Märkten zum Jahresstart handfeste Zahlen und zeigte zugleich, dass Wachstumspotenziale in Life Science die Schwäche einzelner legacy-Produkte kompensieren können — vorausgesetzt, neue Produkte und Akquisitionen liefern wie erwartet.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 121,8EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.