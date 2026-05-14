RBC stuft Allianz SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin ab, und das auf hohem Niveau, schrieb Ben Cohen in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen profitiere von seiner Größe und der breiten Aufstellung./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:32 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 373,7EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.





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