Zalando hat sein im März gestartetes Aktienrückkaufprogramm planmäßig abgeschlossen und in den ersten beiden Monaten des Programms nahezu 14 Millionen eigene Aktien zurückgekauft. Das Unternehmen teilte am 12. Mai mit, dass im Zeitraum vom 12. März bis einschließlich 11. Mai 2026 insgesamt 13.992.508 Stück erworben worden seien. Das Rückkaufvolumen lag innerhalb des zuvor kommunizierten Rahmens von bis zu 300 Millionen Euro Gesamtkaufpreis und einer Obergrenze von 20 Millionen Aktien. Die Käufe wurden über die Börse und multilaterale Handelssysteme von einem unabhängigen Kreditinstitut ausgeführt; detaillierte Tagesaufstellungen stellt Zalando auf seiner Investor‑Relations‑Website bereit. Das Ende des Programms fällt in eine Phase wachsender Kostenrisiken für die Branche. Die kanadische Bank RBC senkte jüngst das Kursziel für Zalando von 30 auf 28 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Outperform“. Analyst Richard Chamberlain verweist in seiner Studie auf deutlich gestiegene Rohstoffkosten in der Textilindustrie – teils um bis zu 30 Prozent seit Ausbruch des Iran‑Konflikts – sowie höhere Transportkosten, die nach seiner Einschätzung zu moderaten Preiserhöhungen ab dem zweiten Halbjahr führen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er Handelsmodelle mit hoher Preissetzungsmacht und Flexibilität.

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