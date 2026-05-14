Zalando schließt Rückkauf ab — 14 Mio Aktien, 2.700 Jobs in Gefahr
Zalando hat sein im März gestartetes Aktienrückkaufprogramm planmäßig abgeschlossen und in den ersten beiden Monaten des Programms nahezu 14 Millionen eigene Aktien zurückgekauft. Das Unternehmen teilte am 12. Mai mit, dass im Zeitraum vom 12. März bis einschließlich 11. Mai 2026 insgesamt 13.992.508 Stück erworben worden seien. Das Rückkaufvolumen lag innerhalb des zuvor kommunizierten Rahmens von bis zu 300 Millionen Euro Gesamtkaufpreis und einer Obergrenze von 20 Millionen Aktien. Die Käufe wurden über die Börse und multilaterale Handelssysteme von einem unabhängigen Kreditinstitut ausgeführt; detaillierte Tagesaufstellungen stellt Zalando auf seiner Investor‑Relations‑Website bereit.
Das Ende des Programms fällt in eine Phase wachsender Kostenrisiken für die Branche. Die kanadische Bank RBC senkte jüngst das Kursziel für Zalando von 30 auf 28 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Outperform“. Analyst Richard Chamberlain verweist in seiner Studie auf deutlich gestiegene Rohstoffkosten in der Textilindustrie – teils um bis zu 30 Prozent seit Ausbruch des Iran‑Konflikts – sowie höhere Transportkosten, die nach seiner Einschätzung zu moderaten Preiserhöhungen ab dem zweiten Halbjahr führen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er Handelsmodelle mit hoher Preissetzungsmacht und Flexibilität.
Parallel dazu spitzt sich ein arbeitsrechtlicher Konflikt am Standort Erfurt zu: Der Betriebsrat wirft dem Vorstand vor, das Angebot zu vertraulichen Gesprächen unbeantwortet gelassen zu haben. Zalando plant die Schließung des Logistikzentrums im September, wodurch rund 2.700 Beschäftigte von Entlassungen betroffen wären. Die Arbeitnehmervertretung fordert verbindliche Verhandlungen ohne Anwälte; das Management setzt hingegen auf die Einigungsstelle als regulären Rahmen. Der Disput wird inzwischen vor dem Thüringer Landesarbeitsgericht ausgetragen und belastet das öffentliche Bild des Unternehmens.
Zudem wurde eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht: MFS Meridian Funds aus Luxemburg meldete Anfang Mai einen Anteil von 3,02 Prozent an den Stimmrechten von Zalando (bezogen auf 264.193.956 Gesamtstimmrechte). Solche Beteiligungsmeldungen sind für die Aktionärsstruktur und das Stimmverhalten relevant.
In der Bilanz ergibt sich damit ein differenziertes Bild: Zalando nutzt überschüssige Mittel zur Kapitalrückführung, steht aber zugleich unter Druck durch steigende Inputkosten und operative Risiken, namentlich Standortkonflikte. Für Investoren bleiben Margenentwicklung, Wirkungen der Kosteninflation und das Management der Personal‑ und Strukturmaßnahmen die zentralen Beobachtungspunkte.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 19,47EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
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