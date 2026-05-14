🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mutares: SABIC‑Deal und Exit‑Flut befeuern Kurs – Prognose bestätigt

    Mutares: SABIC‑Deal und Exit‑Flut befeuern Kurs – Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com

    Mutares erzielt im Auftaktquartal Momentum auf Buy‑ und Sell‑Side und bestätigt Jahresziel

    München — Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat mit dem Verkauf des polnischen Busbetreibers Relobus an einen von Infracapital (M&G) verwalteten Fonds einen weiteren erfolgreichen Exit verbucht. Relobus, einer der größten privaten Anbieter öffentlicher Busverkehre in Polen, zeichnete sich unter Mutares‑Eigentum durch operative Sanierung, verbesserte Kostenkontrolle sowie den Gewinn mehrerer langfristiger Ausschreibungen (u. a. zwei 10‑Jahres‑Verträge für Warschau, 108 Fahrzeuge) aus. Infracapital will die Plattform für den Ausbau der Vertragsbasis und die Einführung emissionsarmer Fahrzeuge nutzen.

    Die Zahlen für Q1 2026 zeigen ein gemischtes Bild: Auf Konzernebene stiegen die Umsatzerlöse um knapp 10 % auf rund EUR 1,68 Mrd., das adjustierte EBITDA verbessere sich signifikant auf etwa EUR 11,1 Mio. (Vorjahr: EUR −30,1 Mio.). Das Konzern‑EBITDA lag der Mitteilung zufolge bei rund EUR 160 Mio., getrieben von transaktionsbedingten Effekten. Auf Holding‑Ebene sanken die Beratungs‑ und Managementerlöse leicht auf EUR 24,9 Mio.; das Nettoergebnis der Mutares‑Holding fiel auf EUR −0,9 Mio. (Vj. EUR 29,5 Mio.), was vor allem am Ausbleiben eines größeren Exit‑Effekts im Vergleich zum Vorjahr liegt.

    Operativ signalisiert Mutares Fortschritte in mehreren Portfoliounternehmen: Positive Ergebnisse melden etwa Magirus, Sofinter, Efacec, NEM Energy und Guascor Energy. Parallel beschleunigte die Gruppe die Exit‑Aktivitäten: Neben Relobus wurden Kalzip und WIJ Special Media verkauft; nach Quartalsstichtag unterzeichnete Mutares Vereinbarungen für inTime, Conexus und Peugeot Motocycles. Zudem steht die Übernahme des Engineering‑Thermoplastics‑Geschäfts von SABIC (Umsatz ca. EUR 2,0 Mrd.) kurz vor dem Closing zum Ende des zweiten Quartals — die bislang größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte, die signifikante Bargain‑Purchase‑Effekte erwarten lässt.

    Strategisch gliedert Mutares sein Portfolio neu und schafft das Segment „Chemicals & Materials“, während Infrastruktur‑ und verteidigungsnahe Beteiligungen in ein erweitertes „Infrastructure & Defense“‑Segment überführt werden. Ziel ist eine stärkere Fokussierung entlang Wertschöpfungsketten, bessere operative Steuerung und Plattformbildung für Add‑on‑Zukäufe.

    Der Vorstand bekräftigte die Prognose für 2026: Konzernumsatz von EUR 7,9–9,1 Mrd. und ein Jahresüberschuss der Holding von EUR 165–200 Mio. Mutares strebt mittelfristig ein jährliches Wachstum von mindestens 25 % bis 2030 an. Analysten von Sphene Capital bestätigen ein Buy‑Rating und erhöhen das Kursziel leicht auf EUR 49,40, gestützt auf erwartete weitere Exits und das potenziell starke Newsflow‑Momentum.



    mutares

    +0,19 %
    +0,57 %
    +4,97 %
    -13,60 %
    -16,87 %
    +16,73 %
    +22,57 %
    +90,89 %
    +202.976,92 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
    mutares direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,33EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mutares: SABIC‑Deal und Exit‑Flut befeuern Kurs – Prognose bestätigt Mutares erzielt im Auftaktquartal Momentum auf Buy‑ und Sell‑Side und bestätigt Jahresziel München — Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat mit dem Verkauf des polnischen Busbetreibers Relobus an einen von Infracapital (M&G) verwalteten Fonds …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     