Mutares: SABIC‑Deal und Exit‑Flut befeuern Kurs – Prognose bestätigt

Die Zahlen für Q1 2026 zeigen ein gemischtes Bild: Auf Konzernebene stiegen die Umsatzerlöse um knapp 10 % auf rund EUR 1,68 Mrd., das adjustierte EBITDA verbessere sich signifikant auf etwa EUR 11,1 Mio. (Vorjahr: EUR −30,1 Mio.). Das Konzern‑EBITDA lag der Mitteilung zufolge bei rund EUR 160 Mio., getrieben von transaktionsbedingten Effekten. Auf Holding‑Ebene sanken die Beratungs‑ und Managementerlöse leicht auf EUR 24,9 Mio.; das Nettoergebnis der Mutares‑Holding fiel auf EUR −0,9 Mio. (Vj. EUR 29,5 Mio.), was vor allem am Ausbleiben eines größeren Exit‑Effekts im Vergleich zum Vorjahr liegt.

München — Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat mit dem Verkauf des polnischen Busbetreibers Relobus an einen von Infracapital (M&G) verwalteten Fonds einen weiteren erfolgreichen Exit verbucht. Relobus, einer der größten privaten Anbieter öffentlicher Busverkehre in Polen, zeichnete sich unter Mutares‑Eigentum durch operative Sanierung, verbesserte Kostenkontrolle sowie den Gewinn mehrerer langfristiger Ausschreibungen (u. a. zwei 10‑Jahres‑Verträge für Warschau, 108 Fahrzeuge) aus. Infracapital will die Plattform für den Ausbau der Vertragsbasis und die Einführung emissionsarmer Fahrzeuge nutzen.

Operativ signalisiert Mutares Fortschritte in mehreren Portfoliounternehmen: Positive Ergebnisse melden etwa Magirus, Sofinter, Efacec, NEM Energy und Guascor Energy. Parallel beschleunigte die Gruppe die Exit‑Aktivitäten: Neben Relobus wurden Kalzip und WIJ Special Media verkauft; nach Quartalsstichtag unterzeichnete Mutares Vereinbarungen für inTime, Conexus und Peugeot Motocycles. Zudem steht die Übernahme des Engineering‑Thermoplastics‑Geschäfts von SABIC (Umsatz ca. EUR 2,0 Mrd.) kurz vor dem Closing zum Ende des zweiten Quartals — die bislang größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte, die signifikante Bargain‑Purchase‑Effekte erwarten lässt.

Strategisch gliedert Mutares sein Portfolio neu und schafft das Segment „Chemicals & Materials“, während Infrastruktur‑ und verteidigungsnahe Beteiligungen in ein erweitertes „Infrastructure & Defense“‑Segment überführt werden. Ziel ist eine stärkere Fokussierung entlang Wertschöpfungsketten, bessere operative Steuerung und Plattformbildung für Add‑on‑Zukäufe.

Der Vorstand bekräftigte die Prognose für 2026: Konzernumsatz von EUR 7,9–9,1 Mrd. und ein Jahresüberschuss der Holding von EUR 165–200 Mio. Mutares strebt mittelfristig ein jährliches Wachstum von mindestens 25 % bis 2030 an. Analysten von Sphene Capital bestätigen ein Buy‑Rating und erhöhen das Kursziel leicht auf EUR 49,40, gestützt auf erwartete weitere Exits und das potenziell starke Newsflow‑Momentum.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,33EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.