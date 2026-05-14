Evotec sammelt 116,1 Mio. für Project Horizon — Wandelanleihe 2,625%

Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec hat zur Finanzierung seines laufenden Transformationsprogramms „Project Horizon“ eine Wandelanleihe im Volumen von 116,1 Mio. € erfolgreich platziert. Ursprünglich hatte das Management ein Emissionsvolumen von rund 125 Mio. € angepeilt. Die Emission erfolgt unbesichert und nicht nachrangig; die Papiere sind in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien wandelbar.

Konditionen und Mechanik

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren (Fälligkeit 2033). Sie werden mit 2,625 % p.a. verzinst – dieser Zinssatz liegt in der Mitte der zuvor kommunizierten Spanne von 2,375 % bis 2,875 %. Die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgt zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 110 % des Nennbetrags, was einer Endfälligkeitsrendite (Yield to Maturity) von rund 3,882 % entspricht. Anleger erhalten nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option).

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 6,5313 € festgesetzt, was einer Wandlungsprämie von 37,5 % gegenüber dem Referenzaktienkurs von 4,75 € entspricht. Unter Berücksichtigung des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags liegt der effektive Wandlungspreis bei Fälligkeit bei etwa 7,1844 €.

Gleichzeitige Delta-Platzierung und Platzierungsbedingungen

Parallel zur Anleiheemission wurde eine sogenannte Gleichzeitige Delta-Platzierung bestehender Evotec-Aktien durchgeführt. Dabei konnten Investoren Aktien verkaufen, um sich gegen das Marktrisiko aus Leerverkäufen im Zusammenhang mit der Absicherung der Wandelanleihe zu schützen; Erlöse aus dieser Aktienplatzierung fließen nicht an Evotec. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen; adressiert wurden ausschließlich institutionelle Investoren außerhalb der USA sowie weiterer ausgewiesener Jurisdiktionen. Evotec verpflichtete sich zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode ab Emissionstag. Abwicklung ist für rund den 21. Mai 2026 vorgesehen; eine Aufnahme in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist geplant.

Finanzstrategischer Hintergrund und Marktreaktion

Das Unternehmen will den Nettoemissionserlös zur Deckung von Liquiditätsbedarfen im Zusammenhang mit „Project Horizon“ verwenden, das auf eine Stärkung des operativen Modells und nachhaltige Wertschöpfung abzielt. Die Platzierung wurde von BNP Paribas und Goldman Sachs als Joint Global Coordinators sowie HSBC und Morgan Stanley als Bookrunner begleitet. Anleger reagierten zurückhaltend: Im nachbörslichen Handel verlor die Evotec-Aktie zeitweise rund 1,5 %.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,594EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.