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    Commerzbank schweigt zu UniCredit-Angebot – Dividende & Derivate im Fokus

    Commerzbank schweigt zu UniCredit-Angebot – Dividende & Derivate im Fokus
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Commerzbank hat sich formell zum Übernahmeangebot der UniCredit geäußert, ohne jedoch bereits eine abschließende Empfehlung abzugeben. In einer am 8. Mai veröffentlichten Präsentation legte das Institut erste vorläufige Anmerkungen zu dem Angebot und der Präsentation der UniCredit vom 20. April 2026 vor. Vorstand und Aufsichtsrat betonen, dass sie erst nach einer umfassenden Prüfung der Angebotsunterlagen von UniCredit ihre begründete Stellungnahme sowie eine Empfehlung an die Aktionäre veröffentlichen werden. Damit bleibt die Entscheidung über die Annahme des Angebots offen; die Commerzbank verweist zugleich auf die übliche Vorsicht gegenüber zukunftsgerichteten Aussagen und listet die üblichen Risiken – von Marktvolatilität über Kredit- und Gegenparteirisiken bis zu regulatorischen Änderungen.

    Analystenreaktionen fachen die Debatte an: JPMorgan hat das Kursziel für die Commerzbank leicht von 36 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf „Neutral“ belassen. Begründet wird die Anpassung mit besseren Quartalszahlen und der überarbeiteten Strategie „Momentum 2030“, die zu moderaten Anhebungen der Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026–2028 geführt hat.

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    An den Märkten sorgt das mögliche Zusammenspiel zwischen UniCredit- und Commerzbank-Aktie weiter für Spekulationen. Privatanleger im Netz diskutieren kurzfristeffekte wie den Dividenden-Ex-Tag am 21. Mai – die angekündigte Dividende von 1,10 Euro könnte den Kurs temporär belasten – sowie die Frage, ob Quartalszahlen dem Kurs einen Schub geben. Ein oft zitierter Hebel in der Debatte ist das Umtauschverhältnis im Angebot (erwähnt: 1 : 0,485), das bei kursseitigen Bewegungen der UniCredit auch die Commerzbank mitziehen könnte.

    Zugleich gibt es Hinweise auf komplexe Marktmechanismen: Diskutiert werden kurzfristige Total-Return-Swaps (TRS) und derivative Absicherungspositionen großer Investmentbanken. In Foren werden Nomura und Jefferies genannt – Letztere sollen laut Kommentaren größere, länger laufende Derivatepositionen halten (bezogen auf Meldungen zum 30.4. mit rund 11 %). Öffentlich ausgewiesene Erwerbe in der Berichtspflicht umfassen nur Transaktionen der sechs Monate vor der Ankündigung (16. März), was weitere Unsicherheit über historische und aktuelle Handelsbewegungen lässt.

    Fazit: Die Commerzbank hält die Bewertung des Angebots bewusst offen und wartet das offizielle Angebotspapier ab. Analysten sehen begrenztes Aufwärtspotenzial, während Marktteilnehmer kurzfristig auf Quartalszahlen, Dividendentermin und mögliche Bewegungen bei UniCredit achten – begleitet von Spekulationen über Derivatepositionen großer Häuser.



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    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 36,16EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



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