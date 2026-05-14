SFC Energy gewinnt Megaauftrag für Ukraine – Aktie schießt +6%

SFC Energy hat nach dem Gewinn des bislang größten Einzelauftrags in der Firmengeschichte seine Jahresziele für 2026 deutlich angehoben. Der Brunnthaler Brennstoffzellenspezialist erwartet nun einen Konzernumsatz von 163 bis 175 Mio. Euro (zuvor 150–160 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA von 29–34 Mio. Euro (zuvor 20–24 Mio.). Auslöser ist ein Auftrag in Höhe von rund 42,7 Mio. Euro zur Lieferung hochmobiler, „combat‑proven“ Hybrid‑Energieversorgungssysteme in die Ukraine; finanziert wird die Lieferung im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Die Auslieferungen beginnen noch im laufenden Jahr und werden 2026 umsatz- und ergebniswirksam. Die Ankündigung beflügelte die Aktie: zeitweise starker Kurssprung, Xetra‑Schluss plus rund sechs Prozent.

Die Quartalszahlen zeigen ein gemischtes Bild. Im ersten Quartal sank der Umsatz um 11,7 Prozent auf 34,1 Mio. Euro; das Unternehmen hatte Liefer‑ und Produktionskapazitäten zugunsten der Auftragsabwicklung zurückgehalten. Trotz des Umsatzrückgangs blieb die Profitabilität robust: Das bereinigte EBITDA lag bei 6,15 Mio. Euro, die bereinigte EBITDA‑Marge verbesserte sich auf 18,0 Prozent (Q1/2025: 16,4 Prozent). Das bereinigte EBIT betrug 4,21 Mio. Euro, die Periodenüberschuss ging jedoch auf 1,77 Mio. Euro zurück (Q1/2025: 2,27 Mio.). Sondereffekte aus Wechselkursen hatten das Vorjahr belastet; deren Ausbleiben sowie geringere operative Aufwendungen trugen zur Margenverbesserung bei.