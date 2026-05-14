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    SFC Energy gewinnt Megaauftrag für Ukraine – Aktie schießt +6%

    SFC Energy gewinnt Megaauftrag für Ukraine – Aktie schießt +6%
    Foto: SFC Energy AG

    SFC Energy hat nach dem Gewinn des bislang größten Einzelauftrags in der Firmengeschichte seine Jahresziele für 2026 deutlich angehoben. Der Brunnthaler Brennstoffzellenspezialist erwartet nun einen Konzernumsatz von 163 bis 175 Mio. Euro (zuvor 150–160 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA von 29–34 Mio. Euro (zuvor 20–24 Mio.). Auslöser ist ein Auftrag in Höhe von rund 42,7 Mio. Euro zur Lieferung hochmobiler, „combat‑proven“ Hybrid‑Energieversorgungssysteme in die Ukraine; finanziert wird die Lieferung im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Die Auslieferungen beginnen noch im laufenden Jahr und werden 2026 umsatz- und ergebniswirksam. Die Ankündigung beflügelte die Aktie: zeitweise starker Kurssprung, Xetra‑Schluss plus rund sechs Prozent.

    Die Quartalszahlen zeigen ein gemischtes Bild. Im ersten Quartal sank der Umsatz um 11,7 Prozent auf 34,1 Mio. Euro; das Unternehmen hatte Liefer‑ und Produktionskapazitäten zugunsten der Auftragsabwicklung zurückgehalten. Trotz des Umsatzrückgangs blieb die Profitabilität robust: Das bereinigte EBITDA lag bei 6,15 Mio. Euro, die bereinigte EBITDA‑Marge verbesserte sich auf 18,0 Prozent (Q1/2025: 16,4 Prozent). Das bereinigte EBIT betrug 4,21 Mio. Euro, die Periodenüberschuss ging jedoch auf 1,77 Mio. Euro zurück (Q1/2025: 2,27 Mio.). Sondereffekte aus Wechselkursen hatten das Vorjahr belastet; deren Ausbleiben sowie geringere operative Aufwendungen trugen zur Margenverbesserung bei.

    Die Bilanzkennzahlen sind solide: Die Eigenkapitalquote liegt bei 73,8 Prozent, die Nettofinanzposition betrug zum Quartalsende rund 42,3 Mio. Euro, frei verfügbare Zahlungsmittel etwa 45,4 Mio. Euro. Der Auftragsbestand sank zum 31. März auf 68,8 Mio. Euro (31.12.2025: 78,6 Mio.), was auf die priorisierte Abwicklung des Großauftrags zurückzuführen ist. SFC beschäftigt rund 499 Mitarbeiter.

    Management und Markt sehen strategische Chancen: CEO Dr. Peter Podesser hebt die zunehmende Konvertierung von Vertriebsaktivität in Großprojekte im Verteidigungsbereich hervor und erwartet zusätzliche Impulse durch den Wiederanlauf des Indiengeschäfts sowie regionale Projekte in Europa und Nordamerika. SFC betont die taktischen Vorteile und logistischen Einsparungen seiner Lösungen sowie Pläne zum Aufbau lokaler Service‑ und Wertschöpfungsstrukturen in der Ukraine.

    Risiken bleiben: Wechselkursschwankungen, geopolitische Unsicherheiten, Exportbedingungen und operative Herausforderungen bei Hochlauf und Lokalisierung könnten Ergebnis und Lieferfähigkeit beeinflussen. Die Prognoseanhebung ist somit ein klares Vertrauensvotum in die Nachfrage nach resilienten, netzfernen Energiesystemen – allerdings mit der üblichen Unsicherheit zukunftsgerichteter Aussagen.



    SFC Energy

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    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.



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