Siemens Energy erhöht Rückflüsse – 1 Mrd. extra, Gewinn stark

Operativ präsentierte Siemens Energy solide Zahlen: Der Gewinn nach Steuern stieg im zweiten Quartal um rund zwei Drittel auf 835 Millionen Euro, der Umsatz legte auf 10,3 Milliarden Euro zu, und der Auftragseingang kletterte auf 17,7 Milliarden Euro. Vorstandschef Christian Bruch sprach von einem „sehr positiven“ Marktumfeld und hob die Anhebung der Jahresprognose hervor; der Konzern peilt bis zum 30. September einen Jahresüberschuss von etwa vier Milliarden Euro an.

Siemens Energy hat nach einem starken zweiten Geschäftsquartal angekündigt, die Aktionärsrückflüsse im laufenden Geschäftsjahr weiter zu erhöhen. Das Management beschleunigt das bestehende Aktienrückkaufprogramm und will bis zu eine Milliarde Euro zusätzlich einsetzen. Damit könnten die Gesamtausschüttungen für 2025/26 (per Ende September) auf bis zu 3,6 Milliarden Euro steigen; bislang sind bereits rund 2,4 Milliarden Euro an Dividenden und Aktienrückkäufen an die Anteilseigner geflossen. Von der ursprünglich geplanten Rückkauftranche über zwei Milliarden Euro wurden bisher etwa 1,8 Milliarden Euro realisiert, hinzu kommt eine im März ausgezahlte Dividende von 0,6 Milliarden Euro. Ungeachtet der Beschleunigung hält der Konzern an dem 2018 angekündigten Rückkaufrahmen von bis zu sechs Milliarden Euro bis 2028 fest.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Treiber des Wachstums sind vor allem die Sparten Gas Services und Grid Technologies, die jeweils mehr als eine halbe Milliarde Gewinn beisteuerten. Besonders stark sei die Nachfrage aus dem Bereich KI-Rechenzentren, deren enormer Strombedarf Siemens Energy mit Netztechnik und Leistungen für sogenannte Hyperscaler bedient. Zudem profitiert das Unternehmen von anhaltenden Modernisierungsbedarfen bei Stromnetzen infolge der Energiewende.

Erfreulich aus Sicht des Konzerns ist auch die Erholung von Siemens Gamesa: Die Windtöchternotiert kurz vor der Gewinnschwelle und reduzierte den Verlust im Quartal deutlich auf 39 Millionen Euro. Bruch geht davon aus, dass Gamesa im vierten Geschäftsquartal erstmals seit längerer Zeit wieder profitabel sein dürfte.

Geopolitische Risiken, etwa der Iran-Konflikt, hätten bislang nur marginale finanzielle Auswirkungen, so das Management; Auftragseingänge und Umsätze aus der Region seien weitgehend stabil geblieben. Die Börse reagierte zurückhaltend: Die Aktie verlor in einem schwächeren Marktumfeld rund zwei Prozent, bleibt jedoch im Jahresverlauf deutlich im Plus.

Analysten bleiben optimistisch: Berenberg hob das Kursziel auf 200 Euro (Buy), JPMorgan auf 225 Euro (Overweight). Beide betonen die verbesserte Prognosequalität und die nachhaltigen Fundamentaldaten, die Siemens Energy künftig weiter stützen sollten.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 178,7EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.