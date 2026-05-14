Telekom: DZ Bank kürzt Ziel — Rückkäufe & 1€ Dividende stützen Kurs

Parallel dazu setzt die Telekom ihr Aktienrückkaufprogramm fort: Im Zeitraum 4. bis 8. Mai wurden 1.643.296 Aktien zum durchschnittlichen Tageskurs von 27,4338 Euro erworben; Gesamtvolumen rund 45,08 Mio. Euro. Seit Beginn des Programms am 2. April beläuft sich die Zahl der zurückgekauften Papiere auf 7.414.471. Die Käufe erfolgten ausschließlich über Xetra durch eine beauftragte Bank.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Deutsche Telekom nach den Quartalszahlen und einer marginalen Prognoseanhebung von 39 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung „Kaufen“ aber unverändert gelassen. Analyst Karsten Oblinger lobte das Unternehmen für ein solides erstes Quartal: Alle Geschäftsbereiche hätten geliefert und die Markterwartungen übertroffen. Der leicht reduzierte Kurswert spiegele vor allem eine zurückhaltendere Bewertung der Beteiligung an T‑Mobile US wider.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Operativ bleibt die Gruppe breit aufgestellt: T‑Mobile US dominiert mit einem Umsatzanteil von mehr als 50 Prozent und gilt als Wachstumsmotor, vor allem dank führender 5G‑Netzqualität. Für Aktionäre attraktiv erscheinen die angekündigte Dividendenerhöhung auf 1,00 Euro für 2025 sowie eine Ausschüttungsdeckung, die mehr als viermal durch den Free Cash Flow gedeckt sein soll. Zudem plant das Management begleitende Rückkäufe in Größenordnungen von rund 2 Mrd. Euro pro Jahr, was kurzfristig kapitalmarktrelevante Hebelwirkung entfaltet. Einige Analysten sehen deshalb Kursziele von bis zu 40 Euro, die Bewertung des europäischen Kerngeschäfts gelte als vergleichsweise günstig gegenüber der US‑Tochter.

Gegenwind besteht jedoch sowohl operativ als auch regulatorisch: Massive Glasfaserinvestitionen in Deutschland treffen auf vergleichsweise niedrige Anschlussquoten von etwa 14–16 Prozent, was die Renditen langfristig drücken kann. In den USA droht durch Kabelanbieter und intensiven Preiswettbewerb eine Abflachung der Wachstumsdynamik. Auf EU‑Ebene können Initiativen wie der „Digital Networks Act“ strukturelle Risiken bergen, sollten Trennungen zwischen Netz und Service forciert werden. Auch ein anhaltend höheres Zinsniveau erhöht die Refinanzierungskosten und belastet den freien Cashflow.

Zuletzt verschärft ein Tarifkonflikt in Rheinland‑Pfalz und dem Saarland die Lage: Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen, mit rund 700 erwarteten Teilnehmern; Störungen im Kundenservice, Verzögerungen beim Glasfaserausbau und Terminabsagen sind möglich. Die Gewerkschaft fordert 6,6 Prozent mehr Lohn sowie Einmal‑ und Ausbildungsboni.

Marktbeobachter mahnen daher Balance an: Fundamentale Stärke und Kapitalmaßnahmen stehen Risiken gegenüber. Anleger sollten die Entwicklung der US‑Beteiligung, den Fortschritt beim Netzausbau und tarifpolitische Risiken aufmerksam verfolgen.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 28,11EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.