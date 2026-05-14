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    BERENBERG stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

    BERENBERG stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Quartalszahlen von 41 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Wechselrichtern und Energiemanagement-Lösungen sei insbesondere im Geschäft mit größeren Projekten weiterhin stark, schrieb Lasse Stueben am Mittwochabend./mis/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 20:37 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 57,08EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 41
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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