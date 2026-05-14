BERENBERG stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Quartalszahlen von 41 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Wechselrichtern und Energiemanagement-Lösungen sei insbesondere im Geschäft mit größeren Projekten weiterhin stark, schrieb Lasse Stueben am Mittwochabend./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 20:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 57,08EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

