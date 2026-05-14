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    Wut in Bremen: Lufthansa streicht tägliche Verbindung nach Frankfurt

    Wut in Bremen: Lufthansa streicht tägliche Verbindung nach Frankfurt
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Die Entscheidung der Lufthansa, die tägliche Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt zum 1. Juli einzustellen, hat in Bremen heftige Proteste ausgelöst und sorgt für politische wie wirtschaftliche Verstimmung. Handelskammer-Präses André Grobien sprach von „völligem Unverständnis“ und forderte in einem Schreiben an Konzernchef Carsten Spohr die Rücknahme der Maßnahme. Für die exportorientierte Region sei Frankfurt der wichtigste Zugang zum globalen Lufthansa-Netz; die offenbar regelmäßig gut ausgelasteten Flüge gelten als zentrale Verbindungsachse für Wirtschaft, Wissenschaft und internationale Erreichbarkeit.

    Ähnliche Warnungen kommen vom Wirtschaftsrat der CDU und aus der Bürgerschaft: Jörg Müller-Arnecke bezeichnete die Strecke nicht als Luxus, sondern als „essenzielle Lebensader“. Die CDU-Vertreterin Susanne Grobien betonte die wirtschaftlichen Abhängigkeiten: Rund 30.000 Arbeitsplätze, eine Bruttowertschöpfung von etwa 2,3 Milliarden Euro und ein Steueraufkommen von knapp 600 Millionen Euro stünden in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Flughafen Bremen. Der Senat um Bürgermeister Andreas Bovenschulte bewertet den Schritt als „schweren Schlag“ für Bremen und den ganzen Nordwesten und kündigte an, alle Möglichkeiten zur Überprüfung der Entscheidung auszuschöpfen.

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    Die Lufthansa begründet die Straffung des Streckennetzes mit einer Anpassung an Nachfrage, Wirtschaftlichkeit und operative Rahmenbedingungen. Neben der Bremen-Frankfurt-Verbindung will die Airline insbesondere Kurzstreckenverkehre within des CityLine-Europanetzes reduzieren; ab Juni sollen auch die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden jeweils eine tägliche Verbindung nach Frankfurt verlieren, verbleiben würden dort jeweils drei tägliche Verbindungen. Als Treiber nennt das Unternehmen gestiegene Kerosinkosten, Kosten durch diesjährige Arbeitskämpfe und hohe Standortkosten.

    Die Airline verweist darauf, dass Bremen nicht vom internationalen Verkehr abgeschnitten werde: Es bestehe weiterhin eine fünfmal tägliche Direktanbindung nach München; zusätzlich fliegen Swiss und Austrian mehrmals wöchentlich nach Zürich und Wien, sodass viele Ziele über München erreichbar blieben.

    Vor dem Hintergrund der Einschnitte fordern Wirtschaftsverbände und lokale Politik bessere Rahmenbedingungen und Anreize, damit der Standort für Airlines attraktiv bleibt. Die Debatte knüpft sich zudem an unternehmensrechtliche Entwicklungen: Eine kürzlich veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung weist den Logistiker Klaus‑Michael Kühne mit seinen Gesellschaften mit rund 20 Prozent der Stimmrechte bei der Deutschen Lufthansa AG aus, was die strategische Bedeutung von Aktionärsinteressen für künftige Netzentscheidungen unterstreicht.



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