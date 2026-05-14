Medios: Starkes Umsatzplus und Cash-Sprung trotz temporärem Margendruck

Trotz des Umsatzplus ging das bereinigte EBITDA um 7,9 % auf 21,2 Mio. € zurück; die EBITDA‑pre‑Marge verringerte sich um rund 80 Basispunkte auf 4,0 %. Montega‑Analysten und das Management erklären die Margenentwicklung mit drei primären Ursachen: marktbedingten Preisrückgängen in einzelnen Produktsegmenten und einer ungünstigen Produktmixverschiebung, einmaligen operativen Aufwendungen – unter anderem infolge von Vorstandswechseln – sowie einem Basiseffekt aus dem Vorjahresquartal, das durch den Verkauf einer niederländischen Apotheke Einmalerträge enthielt. Bereinigt um diesen Einmalertrag wäre der Ergebnisrückgang deutlich moderater ausgefallen.

Medios AG hat im ersten Quartal 2026 ein solides Umsatzwachstum vorgelegt, gleichzeitig aber einen temporären Margendruck ausgewiesen. Der Spezialpharmaanbieter steigerte die Umsatzerlöse um 8,9 % auf 527,6 Mio. €, wobei alle drei Geschäftsbereiche zum Wachstum beitrugen: Arzneimittelversorgung legte um 9,0 % auf 424,3 Mio. € zu, Patientenindividuelle Therapien um 8,4 % auf 60,4 Mio. € und das International Business um 8,7 % auf 43,0 Mio. €.

Die Segmentbetrachtung offenbart eine differenzierte Profitabilität: Im Bereich Arzneimittelversorgung stieg das EBITDA leicht um 2,8 % auf 12,1 Mio. €, während Patientenindividuelle Therapien und International Business signifikante Rückgänge beim EBITDA verzeichneten (−14,4 % bzw. −13,5 %). Die Unternehmensführung hat in den betroffenen Segmenten bereits Maßnahmen initiiert, darunter den Ausbau margenstärkerer Produktlinien und ein Operational‑Excellence‑Programm mit strukturiertem Kostenmanagement.

Ein wesentliches positives Signal ist der deutliche Anstieg des operativen Cashflows auf 12,5 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €). Dieser Sprung wird vor allem auf Verbesserungen im Working‑Capital‑Management zurückgeführt und stärkt kurzfristig die Liquiditätsbasis des Konzerns. Das Konzernergebnis nach Steuern sank auf 5,0 Mio. €, das bereinigte Ergebnis je Aktie ging leicht auf 0,44 € zurück.

Medios bestätigte die Jahresprognose für 2026: Umsatz zwischen 2,0 und 2,12 Mrd. € sowie ein bereinigtes EBITDA von 94 bis 102 Mio. €, was einer erwarteten EBITDA‑pre‑Marge von rund 4,8 % entspricht. Das Management sieht die aktuellen Einflüsse als überwiegend temporär und erwartet keine spürbaren negativen Effekte aus laufenden Gesundheitsreformen in Deutschland und Europa.

Die Investmentboutique Montega stuft Medios weiterhin mit „Kaufen“ ein, bestätigt das Kursziel von 24,00 € (12 Monate) und hält das Bewertungsniveau bei einem EV/EBITDA‑2026e von 4,4x für attraktiv. Fazit für Anleger: Starkes Umsatzwachstum und verbesserter Cashflow bieten Halt, kurzfristiger Margendruck und operative Einmaleffekte bleiben jedoch Risikofaktoren, die im Jahresverlauf zu beobachten sind.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,71EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.