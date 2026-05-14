Verbio im Höhenflug: EBITDA explodiert, Aktie schießt +10%

Treiber der Performance sind vor allem das Segment Bioethanol/Biomethan sowie der belebbare Markt für THG-Quoten. Verbio meldet Produktionsrekorde bei Biomethan (1.040 GWh nach neun Monaten) und gesteigerte Bioethanol-Mengen, nicht zuletzt durch den Hochlauf der Anlage in Nevada. Die verbesserte Bruttomarge resultiert aus höheren Absatzpreisen für THG-Quoten, saisonal starker Nachfrage sowie teils sinkenden Materialkosten (niedrigere Getreideeinstandspreise). Das Segment Bioethanol schloss die neun Monate mit einem starken Ergebnisbeitrag; Biodiesel blieb zwar mengenmäßig robust, litt aber unter leicht rückläufiger Marge gegenüber dem Vorquartal.

Verbio profitiert gleich doppelt: Höhere Rohölpreise infolge des Iran-Konflikts kurbeln die Nachfrage nach Beimischungen wie E10 an, zugleich sorgen neue gesetzliche Vorgaben für bessere Rahmenbedingungen. Das zieht sich in starke Quartals- und Neun-Monatszahlen: Im dritten Geschäftsquartal 2025/26 erzielte der Biokraftstoffhersteller einen Umsatz von 447,1 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 60,2 Mio. Euro – eine Vervielfachung gegenüber dem Vorjahresquartal. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von 1.340,7 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,7 Mio. Euro in den Büchern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Operativ zahlt sich die Dynamik auch im Mittelzufluss aus: Der operative Cashflow belief sich auf 96,4 Mio. Euro, die Investitionen lagen bei 63,4 Mio. Euro, wodurch ein positiver Free Cashflow von 33,0 Mio. Euro entstand. Die Nettofinanzverschuldung verringerte sich zum 31. März 2026 auf 126,8 Mio. Euro (30.06.2025: 164,0 Mio.), die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 59,3 Prozent.

Vorstand und CEO Claus Sauter konkretisieren deshalb die Ergebnisprognose für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr: Verbio erwartet das EBITDA nun am oberen Ende der im März genannten Spanne von 100 bis 140 Mio. Euro. Die Nettofinanzverschuldung soll zum Geschäftsjahresende unter 140 Mio. Euro liegen. Der Aktienkurs reagierte prompt: Die Verbio-Aktie stieg zur Wochenmitte um knapp 10 Prozent auf 36,72 Euro, bleibt aber unter dem Jahreshoch von rund 47 Euro.

Regulatorisch ist der Rückenwind substanziell: Der Bundesrat hat die Neuregelung zur Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) gebilligt – die Quote steigt von 12 Prozent aktuell auf 17,5 Prozent in 2027 und soll bis 2040 auf 65 Prozent wachsen; Doppelanrechnungen entfallen, die Kappungsgrenze für Anbaubiomasse wird ausgeweitet und Vor-Ort-Kontrollen eingeführt. Verbio sieht darin eine nachhaltige Stärkung der Marktchancen für konventionelle und fortschrittliche Biokraftstoffe, warnt aber zugleich vor der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit, die Prognosen belasten kann.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 38,22EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.