Energiekontor setzt Kurs: 450 MW Bestand, Pipeline 12,2 GW – Ziele im Blick

Konkret verbesserte die Inbetriebnahme des repowerten Windparks Oederquart den konzerneigenen Bestand im ersten Quartal 2026 auf rund 450 Megawatt. Zudem befinden sich Projekte mit mehr als 230 Megawatt für den Eigenbestand im Bau, die das Erzeugungsportfolio in diesem und den kommenden Jahren weiter ausbauen sollen. Insgesamt waren zum 31. März 2026 Projekte mit einer Leistung von über 650 Megawatt im Bau oder in Bauvorbereitung. Parallel treibt Energiekontor den Verkauf entwickelter Projekte sowie weitere Financial Closes voran und sucht langfristige Vermarktungsoptionen in Form von Power Purchase Agreements (PPAs) zur Stabilisierung von Erlösen.

Energiekontor ist nach eigenem Bekunden planmäßig ins Geschäftsjahr 2026 gestartet und bestätigt angesichts der operativen Entwicklung die Prognose für das Jahr. In einer Zwischenmitteilung hob der Bremer Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks die anhaltend hohe operative Aktivität in Projektentwicklung und Eigenbestand hervor. Vorstandsvorsitzender Peter Szabo betonte, dass die Projektpipeline weiter aufgebaut, zusätzliche Financial Closes erreicht und der Ausbau des Eigenbestands konsequent vorangetrieben werde – trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds.

Das Unternehmen sieht das britische Marktumfeld weiterhin als Herausforderung: Regulatorische und infrastrukturelle Unsicherheiten, insbesondere rund um die laufende Netzanschlussreform und die Terminierung der nächsten CFD-Ausschreibungsrunde, verzögern einzelne Transaktionen. Energiekontor rechnet jedoch mit zunehmender Visibilität im Jahresverlauf, etwa durch Bestätigungen geplanter Netzanschlusstermine und klarere Kostenprognosen, was die planmäßige Umsetzung und ergebniswirksame Veräußerung der britischen Projekte erleichtern sollte.

Technologisch setzt Energiekontor verstärkt auf digitale Betriebssteuerung: Datenbasierte Steuerungs- und Sensorsysteme sollen regulatorische Anforderungen effizienter erfüllen sowie technische Verfügbarkeit und Energieerträge der Anlagen steigern. Diese Maßnahmen stehen im Kontext der längerfristigen Unternehmensziele: Energiekontor strebt für 2026 einen Vorsteuergewinn von 40 bis 60 Millionen Euro an und peilt für 2028 rund 120 Millionen Euro an.

Das Unternehmen, das seit über 35 Jahren im Markt ist, verfügt aktuell über 39 Eigenparks mit rund 450 Megawatt Nennleistung und hat bislang mehr als 170 Projekte mit über 1,5 Gigawatt realisiert; die erweiterte Projektpipeline lag zuletzt bei 12,2 Gigawatt inklusive US-Rechten. Fazit: Energiekontor präsentiert sich gut positioniert mit solider operativer Basis und klarer Pipelineentwicklung, muss jedoch die externe Unsicherheit – vor allem in Großbritannien – managen, um die gesteckten finanziellen Ziele belastbar zu erreichen.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 44,50EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.