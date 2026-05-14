Devisen
Euro hält sich über 1,17 US-Dollar
- Euro-Kurs kaum bewegt 1,1714 USD Referenz 1,1715
- Trump-Besuch bei Xi in China betont freundliche Töne
- Xi warnt vor Taiwankonflikt bei schlechter Handhabung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum bewegt. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1714 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1715 Dollar festgesetzt.
Im Fokus steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump bei Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Zum Auftakt des Besuchs in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht.
Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings auch vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine "äußerst gefährliche Lage bringen", sagte er./jha/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #20
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1784
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Vom März-Tief (1,1410) aus konnte sich der Kurs erneut stabilisieren und das Februartief anlaufen, wo sich seit Mitte April eine Pendelphase ausgebildet hat. Dieser Bereich stand auch in der vergangenen Woche im Mittelpunkt, wobei die Marke mit einem festen Wochenschluss verteidigt wurde. Für den Wochenstart am Montag könnte sich daher ein Ausbruch über das Vorwochenhoch ankündigen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1760 bis 1,1830
Nächste Widerstände: 1,1796 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1742 | 1,1676 = Vorwochentief | 1,1575
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag zeigen, ob der Widerstand im 1,18er-Bereich überwunden wird. Auf der Gegenseite würde das Februartief erneut unter Druck geraten und bei einem Bruch weitere Schwäche nach sich ziehen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1790 bis 1,1870 alternativ 1,1710 bis 1,1780
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart könnte der Kurs im Bereich der 20-Tage-Linie auf Unterstützung hoffen, sodass ein Ausbruch aus der Schiebephase möglich wird. Weiteres Ringen um das Febraurtief dürfte hingegen den 200-Tage-Durchschnitt unter Druck halten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1700 bis 1,1900
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260509123551-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte sich der Kurs im 1,18er-Bereich stützen und einen möglichen Ausbruch fortsetzen. Notierungen darunter dürften hingegen die Fortsetzung der Schiebephase bestätigen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1780 bis 1,1950 alternativ 1,1650 bis 1,1810
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #19
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1716
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Vom März-Tief (1,1410) aus konnte sich der Kurs erneut stabilisieren und das Februartief anlaufen, wo sich seit Mitte April eine Pendelphase ausgebildet hat. Diese Marke stand auch in der vergangenen Woche im Mittelpunkt, wobei jeweilige Ausbruchsversuche zurückgewiesen wurden. Der Kurseinbruch zum Wochenschluss bestätigt stärkeren Widerstand in dieser Zone. Damit dürfte auch zum Wochenstart am Montag Druck auf den 1,17er-Bereich vorherrschen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1670 bis 1,1750
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1785 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1655 = Vorwochentief | 1,1575 | 1,1495
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag zeigen, ob die jüngste Korrekturtendenz wieder aufgenommen wird und der Markt in den unteren Bereich der übergeordneten Tradingrange (ca. 1,1450) zurückfällt. Auf der Gegenseite würde der 1,1700er-Bereich als Unterstützung wirken, was eine Stabilisierung in Richtung der 1,1800er-Zone fördern dürfte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1640 bis 1,1730 alternativ 1,1700 bis 1,1780
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart ringt der Kurs im Bereich der 200-Tage-Linie um Unterstützung. Mit Blick auf den Widerstand im 1,18er-Bereich könnte der Euro weiter nachgeben und noch auf einen Test des Januartiefs abzielen. Erst ein Ausbruch über 1,1850 dürfte den vorherrschenden Korrekturdruck abschwächen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1580 bis 1,1790
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260502114603-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte sich der Kurs am Januartief stützen und seine Schiebephase fortsetzen. Ein Bruch unter 1,1550 dürfte hingegen die Zone am 2022er Jahreshoch anvisieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1630 bis 1,1820 alternativ 1,1520 bis 1,1710
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Prognosen Update
Vom März-Tief (1,1410) aus hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 als Basis für eine Erholung genutzt, die sich in der vergangenen Woche über das Februartief fortgesetzt hat. Fehlende Anschlussdynamik führte jedoch zu einer Ermüdung im Bereich der 1,18er-Marke. Nach einem schwachen Wochenstart überwiegt eine Korrekturtendenz, die am heutigen Freitag noch unter das Vorwochentief brechen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1630 bis 1,1690
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1830 | 1,1849 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1663 = Vorwochentief | 1,1575