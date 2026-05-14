🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump zu Staatsbesuch in Beijing eingetroffen

    Trump zu Staatsbesuch in Beijing eingetroffen
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    BEIJING, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CMG

    US-Präsident Donald Trump ist am Mittwochabend zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Beijing eingetroffen. Er folgt einer Einladung seines chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Es handelt sich dabei um das zweite Treffen der Staatsoberhäupter Chinas und der USA nach Busan im Oktober letzten Jahres und zugleich Trumps zweiten China-Besuch als US-Präsident nach einer Pause von neun Jahren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    273,52€
    Basispreis
    2,25
    Ask
    × 11,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    323,58€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 11,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trump zu Staatsbesuch in Beijing eingetroffen

    Trump wurde von 17 führenden US‑Wirtschaftsgrößen begleitet, darunter der Geschäftsführer von Tesla, Elon Musk, und der Vorstandsvorsitzende von Apple, Tim Cook. Die Delegation deckt vier zentrale Bereiche ab: Halbleiter, Finanzen, Luftfahrtindustrie sowie Agrarrohstoffe. Dies ist die größte und ranghöchste Wirtschaftsdelegation aus den USA, die in den letzten Jahren China besucht hat.

    https://www.facebook.com/344488184365580/posts/1432492655565122

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980003/image1.jpg

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/trump-zu-staatsbesuch-in-beijing-eingetroffen-302771986.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Trump zu Staatsbesuch in Beijing eingetroffen BEIJING, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ - Ein Bericht von CMGUS-Präsident Donald Trump ist am Mittwochabend zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Beijing eingetroffen. Er folgt einer Einladung seines chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Es handelt sich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     