Trump zu Staatsbesuch in Beijing eingetroffen

BEIJING, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CMG

US-Präsident Donald Trump ist am Mittwochabend zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Beijing eingetroffen. Er folgt einer Einladung seines chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Es handelt sich dabei um das zweite Treffen der Staatsoberhäupter Chinas und der USA nach Busan im Oktober letzten Jahres und zugleich Trumps zweiten China-Besuch als US-Präsident nach einer Pause von neun Jahren.