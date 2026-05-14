Sturm auf Rekordhoch

Auf der Unterseite sehen Marktbeobachter die Zone um 409,28 US-Dollar als wichtige Unterstützung. Darunter gelten die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 im Bereich von 395,00 US-Dollar als weitere Stabilisierungspunkte. Erst wenn die Aktie unter das Apriltief von 364,02 US-Dollar fallen sollte, würde sich das Chartbild deutlicher eintrüben. In diesem Fall könnten Rückgänge bis 320,00 US-Dollar drohen.

Parallel dazu rückt die Aktie von Tesla wieder stärker in den Fokus der Anleger. In den vergangenen Tagen legte der Kurs deutlich zu und erreichte den Widerstandsbereich aus Ende Januar bei 450,00 US-Dollar. Sollte die Aktie diese Hürde überwinden, könnte der Weg in Richtung des bisherigen Rekordhochs bei 498,83 US-Dollar frei werden. Ein Anstieg darüber hinaus würde als neues positives Signal gelten und könnte weiteres Potenzial bis in den Bereich von 643,84 US-Dollar eröffnen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 450,00 US-Dollar

Kursziel : 498,83 US-Dollar

Renditechance via DN1CQV : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1CQV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,12 - 4,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 400,4816 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 400,4816 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 448,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 498,83 US-Dollar Hebel: 9,24 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6F4A Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,54 - 4,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 500,4945 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 500,4945 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 448,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,42 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.