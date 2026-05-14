Zitterpartie am Sell-Trigger!

Fällt die Aktie in den kommenden Tagen weiter und unterschreitet diese Zone nachhaltig, könnte dies als deutliches Verkaufssignal gewertet werden. In diesem Fall rücken mögliche nächste Kursziele bei 79,20 und darunter 71,75 Euro in den Blick. Zudem würde damit ein charttechnisches Muster bestätigt werden, das häufig auf weiter fallende Kurse hindeutet.

Seit dem Sommer vergangenen Jahres hatte sich die Aktie zunächst insgesamt positiv entwickelt – teils in ruhigen, teils in sehr dynamischen Phasen. Der Kurs stieg dabei bis auf ein Rekordhoch von 129,30 Euro. Ende Februar setzte jedoch eine stärkere Korrektur ein, die den Kurs zurück in den Bereich von 91,00 Euro führte. Diese Marke gilt aktuell als besonders wichtig.

Um das negative Szenario noch abzuwenden, müsste die Aktie dagegen möglichst schnell wieder über 112,80 Euro steigen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 86,70 Euro

Kursziele : 79,20/71,75 Euro

Renditechance via DN1B5P : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8WRJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,59 - 1,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 75,5311 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 75,5311 Euro akt. Kurs Basiswert: 91,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,47 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1B5P Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,53 - 1,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 107,1449 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 107,1449 Euro akt. Kurs Basiswert: 91,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 71,75 Euro Hebel: 5,67 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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