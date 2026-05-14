Goldpreis
Gold konsolidiert fast unverändert 4.689,75 USD
Goldpreis konsolidiert fast unverändert bei 4.689,75 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,12 %
|1 Monat
|-1,62 %
|3 Monate
|-6,86 %
|1 Jahr
|+45,68 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 2.007,62USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.689,75USD ein Wert von 23.359,8USD geworden – ein Gewinn von +133,60 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
WallstreetOnline-Forum: Gemischtes Sentiment zu Gold. Einige Beiträge sehen Stabilität/Seitwärtsbewegung (Beitrag 1,5/6,11), andere schwache Tendenzen. Fundamentale Impulse: Indiens 15%-Zölle belasten Goldnachfrage; China kauft weiter, was Unterstützung signalisiert. Kurzfristig könnte es je nach Indikator Aufwärts- oder Abwärtsdruck geben. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht numerisch genannt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|366,20EUR
|+0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,91EUR
|+0,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,38EUR
|+0,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|449,78EUR
|-0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,63EUR
|-1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|695,35EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|383,90EUR
|+0,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,52EUR
|+0,08 %
|Long
|1
|0,00
|128,91EUR
|+0,25 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,414EUR
|+0,42 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.