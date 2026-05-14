Gold konsolidiert fast unverändert 4.689,75 USD

USD

+0,03 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,12 % 1 Monat -1,62 % 3 Monate -6,86 % 1 Jahr +45,68 %

Der Goldpreis zeigt sich stabil bei 4.689,75. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 2.007,62USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.689,75USD ein Wert von 23.359,8USD geworden – ein Gewinn von +133,60 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetOnline-Forum: Gemischtes Sentiment zu Gold. Einige Beiträge sehen Stabilität/Seitwärtsbewegung (Beitrag 1,5/6,11), andere schwache Tendenzen. Fundamentale Impulse: Indiens 15%-Zölle belasten Goldnachfrage; China kauft weiter, was Unterstützung signalisiert. Kurzfristig könnte es je nach Indikator Aufwärts- oder Abwärtsdruck geben. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht numerisch genannt.