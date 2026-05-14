Silber unter Druck -0,51 % in 24h

-0,51 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,44 % 1 Monat +12,69 % 3 Monate +14,38 % 1 Jahr +164,19 %

Mit einem Rückgang vonsteht der Silberpreis bei 87,08. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,30148USD. Heute steht er bei 87,08USD. Das Investment wäre auf 25.164,6USD gewachsen – eine Steigerung von +403,29 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig saisonale Schwäche (Mai/Juni) erwartet, Herbst-Rallye bei knappem Silberangebot. Technisch/fundamental: Widerstand um $87,5, nächster bei $90; Unterstützung ca. $86, darunter $83. Minen ziehen an; China-Physik vs COMEX-Spekulation wird diskutiert. Keine Erwartung schneller Verdopplung; 14-Tage-Kursentwicklung wird berücksichtigt.