Silberpreis
Silber unter Druck -0,51 % in 24h
Rücksetzer beim Silber: minus -0,51 %, Kurs 87,08 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+12,44 %
|1 Monat
|+12,69 %
|3 Monate
|+14,38 %
|1 Jahr
|+164,19 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,30148USD. Heute steht er bei 87,08USD. Das Investment wäre auf 25.164,6USD gewachsen – eine Steigerung von +403,29 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig saisonale Schwäche (Mai/Juni) erwartet, Herbst-Rallye bei knappem Silberangebot. Technisch/fundamental: Widerstand um $87,5, nächster bei $90; Unterstützung ca. $86, darunter $83. Minen ziehen an; China-Physik vs COMEX-Spekulation wird diskutiert. Keine Erwartung schneller Verdopplung; 14-Tage-Kursentwicklung wird berücksichtigt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|366,15EUR
|+0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,91EUR
|+0,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,38EUR
|+0,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|449,78EUR
|-0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,63EUR
|-1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|695,35EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|383,90EUR
|+0,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,52EUR
|+0,08 %
|Long
|1
|0,00
|128,91EUR
|+0,25 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,414EUR
|+0,42 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.