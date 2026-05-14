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    40 Mio‑Deal: AMS OSRAM verkauft CMOS‑Sensoren und setzt auf AI‑Photonics

    40 Mio‑Deal: AMS OSRAM verkauft CMOS‑Sensoren und setzt auf AI‑Photonics
    Foto: HANS KLAUS TECHT - picture alliance / APA / picturedesk.com

    AMS OSRAM trennt sich vom Geschäft mit CMOS‑Bildsensoren und besiegelt damit eine weitere Etappe seiner strategischen Neuausrichtung hin zu einem fokussierten Digital‑Photonics‑Anbieter. Käufer ist die kalifornische Autotech‑Firma indie Semiconductor; die Gesamtvergütung beläuft sich auf rund 40 Millionen Euro, aufgeteilt in 35 Millionen Euro Barzahlung und ein Verkäuferdarlehen über 5 Millionen Euro, das nach zwei Jahren fällig wird. Der Vollzug der Transaktion wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet und steht unter den üblichen Abschlussbedingungen.

    In der Mitteilung betont AMS OSRAM, dass der Verkauf die Kapitalallokation schärft und Wachstumsinvestitionen stärker auf AI‑Photonics und AR‑Smart‑Glasses konzentriert werden sollen. Unter AI‑Photonics fasst das Unternehmen unter anderem hochparallele optische Datenverbindungen für KI‑Rechenzentren zusammen; AR‑Smart‑Glasses gelten als weiteres Schlüsselfeld, in dem fortschrittliche Display‑Technologien Systembefähigungen bieten. AMS OSRAM hatte seine strategische Neuausrichtung „Creating the Leader in Digital Photonics“ bereits Anfang Februar kommuniziert und verfolgt seitdem eine gezielte Portfolio‑Bereinigung zugunsten segmentübergreifender Photonics‑Plattformen.

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    Finanziell ist der Deal mehr als reiner Portfolio‑Bereinigungsakt: Die veräußerten Einheiten halten Vermögenswerte in Höhe von rund 20 Millionen Euro, die als Sicherheiten für Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe dienen. Ein wesentlicher Teil der Verkaufserlöse soll daher für einen anteiligen Rückkauf oder die Rückzahlung dieser Finanzierungsinstrumente verwendet werden, was den entschuldeten Kurs des Konzerns unterstützen dürfte. Angesichts der Bilanzsituation und des ambitionierten Transformationsziels liefert der Verkauf kurzfristig Liquidität und schafft finanziellen Spielraum für gezielte Investitionen.

    Für indie Semiconductor ergänzt das erworbene CMOS‑Geschäft das bestehende Portfolio und soll unter dem neuen Eigentümer Wachstumspotenziale im Automobil‑ und Sensorspektrum erschließen. Für AMS OSRAM ist der Betrag von 40 Millionen Euro im Vergleich zu einem Umsatz von 3,3 Milliarden Euro im Jahr 2025 und einer globalen Belegschaft von rund 18.500 Mitarbeitern eher überschaubar – die Bedeutung des Geschäfts liegt somit weniger in der Größe der Transaktion als in der strategischen Fokusverschiebung.

    Marktseitig dürfte die Maßnahme als konsequenter Schritt im Rahmen der Neuausrichtung wahrgenommen werden: Sie signalisiert Priorisierung kapitalintensiver, wachstumsstarker Photonics‑Segmente vor peripheren Sensoraktivitäten. Entscheidend wird sein, wie effektiv AMS OSRAM die freigesetzten Mittel in technologiegetriebene Wachstumsfelder reinvestiert und in welchem Tempo die Entschuldung gelingt.



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