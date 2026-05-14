Marinomed startet Compounding mit Tacrolimus‑Augentropfen — Umsatz 2026/27?

Die Marinosolv-basierte Tacrolimus-Formulierung bietet dem Unternehmen nach eigenen Angaben klare Vorteile gegenüber vorhandenen Alternativen: Es handelt sich um wässrige Augentropfen, die bereits bei etwa einer zehnfach niedrigeren Wirkstoffkonzentration gegenüber dermatologischen Off‑Label‑Cremes, importierten Produkten aus Asien oder öligen Compounding‑Zubereitungen wirksam sein sollen. Kliniker sehen Einsatzpotenzial unter anderem bei okulärer Graft‑versus‑Host‑Erkrankung, persistierender Iritis, Mooren‑Ulkus, Schleimhautpemphigoid, Thygeson‑Keratitis, Hornhauttransplantatabstoßung sowie bei schwerer trockener Augenkrankheit und atopischer Keratokonjunktivitis. Ein zusätzliches Ziel ist die Reduktion langfristiger Steroid‑Exposition.

Marinomed treibt die Monetarisierung seiner Marinosolv-Plattform voran und erweitert das Geschäftsmodell um individuell hergestellte Rezepturarzneimittel (Compounding). Als erstes Produkt für diesen kurzfristig umsetzbaren Vertriebsweg hat das Biotech-Unternehmen Tacrolimus-Augentropfen ausgewählt. Marinomed peilt erste Umsätze mit Partnern für das vierte Quartal 2026 oder Anfang 2027 an und erwartet ein beschleunigtes Wachstum im Jahr 2027. Die Entscheidung stützt sich auf umfangreiches Expertenfeedback von Ophthalmologen aus den USA und Europa, das einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf bei refraktären Augenentzündungen bestätigt.

Strategisch ergänzt das Compounding‑Geschäft die bestehenden Entwicklungsprogramme Budesolv (post‑Phase‑3, allergische Rhinitis) und Tacrosolv (ophthalmologische Indikationen) und soll als kurzfristiger, wiederkehrender Umsatzstrom fungieren. In einem Interview mit GBC betonte CEO Andreas Grassauer, dass die zuletzt erfolgreich abgeschlossene Kapitalmaßnahme (rund 2,23 Mio. Euro brutto) die Liquidität stärke und Verhandlungspositionen in Partnergesprächen verbessere. Budesolv und Tacrosolv bleiben zentrale Werttreiber, während das Rezepturgeschäft die Abhängigkeit von einzelnen Großpartnerschaften mindern könne.

Investoren sollten jedoch die üblichen Risiken beachten: Marinomed weist auf zukunftsgerichtete Aussagen und die damit verbundenen Unsicherheiten hin. Kommerzielle Erfolge im Compounding hängen von Partnerverträgen, regulatorischen Rahmenbedingungen und der Marktakzeptanz durch Ärzte und Apotheken ab. Zudem laufen Parallelpläne für Zulassungen (z. B. Tacrosolv, Budesolv) und Partnering‑Verhandlungen, deren Ausgang maßgeblich für die längerfristige Wertentwicklung ist.

Finanz- und Governance‑Termine: Die 9. ordentliche Hauptversammlung findet am 11. Juni 2026 in Korneuburg statt; auf der Agenda stehen u. a. Jahresabschluss 2025, Entlastungen, Wahl des Abschlussprüfers sowie umfangreiche Kapitalmaßnahmen (genehmigtes und bedingtes Kapital, Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien). Zusammenfassend bietet Marinomeds Schritt in den Compounding‑Markt kurzfristiges Umsatzpotenzial und ergänzt die längerfristige Produktpipeline, bleibt aber abhängig von Partnering‑Erfolgen und regulatorischen Voraussetzungen.

Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 9,90EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.