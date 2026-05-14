BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 83 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Anlegerstimmung für viele Rüstungswerte habe sich zuletzt deutlich verschlechtert, weil sie wegen der Bedeutung des Drohenkrieges in der Ukraine vorsichtiger auf herkömmliche Wehrtechnik blickten, und auch wegen der enttäuschenden Zahlen von Rheinmetall zum ersten Quartal, schrieb Adrien Rabier am Mittwochabend. Der Experte sieht aber nach wie vor keine glaubwürdige Bereitschaft Russlands den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Der Marine-Konzern TKMS profitiere zudem von einem hohen Auftragsbestand und einem insgesamt robusten Geschäft./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 74,10EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



